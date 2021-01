El poder del ARMY es asombroso, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo volvemos a reafirmar. Gracias a su fiel legión de fans, BTS ha logrado romper extraordinarios récords, conseguir altísimas reproducciones en sus diversos MVs, millones y millones de streams en sus canciones en las plataformas digitales y mucho más. Como un ejemplo de lo que hace el fandom de Bangtan Sonyeondan cuando unen sus fuerzas, el MV "Dynamite" (lanzado en el verano pasado), rompió el récord Guinness del video de YouTube más visto en solo 24 horas.

El ARMY le ha dado a BTS un nuevo logro: ¡la primera agrupación en tener 50 canciones con más de 100 millones de reproducciones en Spotify! Constantemente el fandom de "Los chicos a prueba de balas", lleva a cabo "stream partys" donde unen sus esfuerzos y amor por los Idols, para aumentar números en las diversas plataformas donde podemos encontrar la música de Bangtan como iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, etc.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

BTS tiene más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, plataforma de streaming donde está disponible toda su maravillosa discografía, desde su primer álbum sencillo "2 Cool 4 Skool" (con la canción "No more dream"), hasta su más reciente álbum de estudio "BE" (que incluye el éxito "Dynamite" y "Life goes on").

Estas son las 50 canciones de BTS con más de 100 millones de reproducciones en Spotify:

Dynamite

Boy with luv feat. Halsey

Fake Love

DNA

Blood, sweat & tears

Spring day

IDOL

Black Swan

Euphoria

Go Go

Waste it on me

ON

Dope

I Need U

The truth untold

MIC Drop feat. Desiigner (Steve Aoki remix)

Save me

Not today

Fire

Anpanman

Airplane pt.2

Life goes on

Make it right

Best of me

Make it right feat. Lauv

Magic shop

Intro: Singularity

Mikrokosmos

Run

Dimple

Dionysus

MIC Drop (Steve Aoki remix)

Home

Pied Piper

MIC Drop

Silver spoon

IDOL feat. Nicki Minaj

Lie

Butterfly

Filter

Serendipity

Boy in luv

Jamais Vu

Epiphany

21st Century Girl

I´m fine

Stay Gold

Trivia: Seesaw

Outro: Tear

Cypher 4

Leer más: Así reaccionó el ARMY de BTS ante el MV "Dream on" de TinyTan con "00:00 (Zero O'Clock)"

Por otra parte Big Hit Entertainment, agencia surcoreana que representa y lanzó a BTS (tuvieron su debut el 13 de junio de 2013 con el estreno de su canción "No more dream"), informó al ARMY sobre el lanzamiento de "BE (Essential Edition)" para el próximo 19 de febrero, una nueva edición del quinto álbum de estudio de la agrupación surcoreana. Cabe recordar que "BE (Deluxe Edition)" fue lanzado el 20 de noviembre de 2020.

De acuerdo con un comunicado de Big Hit Entertainment, "BE (Essential Edition)" incluye las mismas canciones que la versión original, pero "varios componentes del álbum serán diferentes del disco anterior". La agencia también anticipó de que BTS compartirá algunos obsequios sorpresa para el ARMY, mismos que se darán a conocer uno por uno antes del lanzamiento del álbum". Big Hit explicó en su comunicado:

Durante el 2020, BTS pudo experimentar el sincero y duradero cuidado y afecto de los fans y del mundo, incluso cuando todos enfrentamos un año de nueva normalidad. No. 1 en el Billboard Hot 100, una nominación para los Premios Grammy 2021, en cada hito estaba la resonancia y la pasión de los fanáticos de BTS por los pensamientos, sentimientos y reflejos internos contenidos en su música.

Leer más: "Sweet night", canción de V de BTS, gana como Mejor OST en los APAN Star Awards

Con "BE (Essential Edition), esperamos mostrar el más profundo agradecimiento a todos los fans que han apoyado a BTS en la creación de la historia. Esperamos que BTS, junto con todos los fans, continúen en su notable viaje en 2021. Les pedimos su continuo amor e interés por "BE (Essential Edition)".