Las 51 bandas anunciadas en el Festival Corona Capital 2021; Tame Impala y Twenty One Pilots en el lineup

Pese a la pandemia del Covid-19, fue anunciado el Festival Corona Capital 2021 que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. A través de redes sociales los organizadores dieron a conocer el lineup que incluye a la banda australiana de neo-psicodelia Tame Impala, así como al dúo estadounidense Twenty One Pilots.

La organización del Corona Capital aún no ha informado qué medidas de seguridad y sana distancia implementará, ni si sólo permitirá el acceso a personas vacunadas o con una prueba negativa de Covid-19, como lo han hecho otros festivales internacionales.

La preventa de boletos Citibanamex se llevará a cabo el 16 y 17 de septiembre a las 11:00 horas; la venta general el 18 de septiembre a la misma hora, por Ticketmaster.

Además de Tame Impala y Twenty One Pilots, el lineup del Corona Capital en su edición 2021, incluye a LP, The Whitest Boy Alive, The Kooks, St. Vincent, Disclosure, Aurora y Cheap Tric.

Lineup del Festival Corona Capital 2021.

El Corona Capital es un festival anual de rock y música alternativa organizado por Grupo CIE (corporativo empresarial mexicano más grande de entretenimiento del país) desde el año 2010. Ha logrado consolidarse como uno de los eventos musicales más grandes y de mayor convocatoria en América Latina.

Se le considera el equivalente mexicano a festivales como Coachella y Lollapalooza; desde el 2013 no se incluyen en el lineup a artistas locales y de habla hispana, lo que ha generado mucha controversia.

Cabe recordar que en el 2020 no se llevó a cabo el Festival Corona Capital debido a la pandemia del Covid-19, sin embargo, los organizadores tomaron la decisión de retomar las actividades este año.

