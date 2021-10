Las Cosas por Limpiar: Cinco datos que no conocías de esta serie de Netflix

El éxito más reciente de Netflix “Las Cosas por Limpiar”, es una serie conmovedora con una historia que toda la fibra sensible de millones de personas en el mundo ante la vida de una joven mujer que debe enfrentarse a las adversidades de ser una madre de la mano de su pequeña hija.

Las Cosas por Limpiar narra la complicada historia de Alex quien lucha por salir de los constantes abusos de su pareja y al mismo tiempo busca proveer a su hija de una vida digna o al menos de darle comida y un techo en el cual dormir.

Esta serie se estrenó el 1 de octubre y pronto se volvió parte del Top 10 de las series más vistas de Netflix, aunque aún no ha logrado derrumbar a la serie “El Juego del Calamar”.

5 datos que no conocías

1. La serie es una adaptación del libro de Stephanie Land ‘Hard work, low pay, and a mother’s will to survive’ publicado en el año 2019, el cual se encuentra basado en el caso real de la escritora que relata la verdad de las trabajadoras de limpieza en los Estados Unidos.

2. La protagonista de Las Cosas por Limpiar, Margaret Qualley, fue bailarina desde los 14 años hasta que se dio cuenta que no era lo que deseaba hacer, cambió al modelaje mientras estudiaba actuación en New York y finalmente obtuvo su primer protagónico en esta serie. Ya fue nominada al Emmy por su interpretación de Ann Reinking en ‘Fosse/ Verdon’.

3. ¿Recuerdas al padre de Bella Swan en Crepúsculo? ¡Es el padre de Alex! Billy Burke forma parte del reparto de Las Cosas por Limpiar. En los últimos, el actor solo ha participado en series de televisión, sin embargo este es uno de sus papeles más recientes.

4. Las actrices que interpretaban a Alex y su mamá, comparten la misma relación en la vida real, fue la misma Margaret Qualley quien recomendó a su madre la actriz Andie MacDowell para el papel.

5. Margot Robbie, la actriz conocida por El Lobo de Wall Street, I Tonya y su personaje de Harley Quinn, es productora ejecutiva de la serie de Netflix.