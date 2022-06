Las FOTOS del pasado de Galilea Montijo que nadie quiere que vea

Galilea Montijo es en la actualidad la figura femenina favorita de la televisión, además de ser la titular del programa Hoy, junto a Andrea Legarreta , ha tenido otras oportunidades para demostrar sus dotes para la conducción en proyectos como Pequeños Gigantes, El Show de los Peques, Me pongo de pie, ¿Quién es la máscara? y diferentes premiaciones.

Aunque ha sido hermosa, a su manera, "La Gali" no desea que nadie vea sus fotos del pasado, pues ha cambiado bastante desde aquel momento hasta ahora, pues no se había sometido a los ligeros arreglos que hoy se ha hecho y que la mantiene fresca y jovial a sus 49 años de edad.

México.- Si se habla de las figuras más relevantes, influyentes y queridas dentro de la televisión mexicana, es imposible no pensar en la conductora tapatía, Galilea Montijo , quien supo muy bien cómo hacerse un lugar en el corazón de su público, manteniéndose vigente a más de veinte años de sus comienzos.

Gilberto Coronel Periodista Web

