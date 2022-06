Las Perdidas se quejan de los aires de grandeza de Lorena Herrera y ella les contesta

Lorena Herrera hace poco estuvo en la marcha de la comunidad LGBT en Yucatán donde la encabezó, pues desde hace años es considerada todo un icono, pero quienes aseguraron se portó muy cortante y con aires de grandeza fueron Las Perdidas quienes quedaron impactadas por el supuesto comportamiento de la famosa rubia.

"La verdad les voy a decir algo, ella pidió que nadie de nosotras ni nadie de los que se fueran a presentar estuvieran en el camerino donde ella iba a estar", dijo Wendy Guevara en un en vivo realizado en su canal de YouTube.

Y es que Wendy Guevara señaló que todo estaba muy bien, pero el único detalló fue que Lorena Herrera, según le pidió a los encargados del evento que las influencers no estuvieran cerca de su camerino, algo que las sorprendió, pues no pensaron que la también cantante fuera así, por lo que ella contestó de inmediato.

"No contesto chisme de gente tan negativa que dice cosas que ni al caso, soy una persona que lleva 33 años en el medio y que jamás le he negado una nota una entrevista a los reporteros, no soy de los que me echó a correr y que los periodistas van corriéndome, siempre me paró a darles unas entrevistas y cuando estoy trabajando toda mi vida siempre en 33 años le doy una foto una sonrisa un abrazo a mi público", dijo Lorena Herrera.

Para quienes no lo saben la trayectoria de estas artistas se ha dado de manera diferente pues Las Perdidas se conocieron por un video el cual se hizo viral de la noche a la mañana, mientras que Lorena Herrera lleva años en cine y televisión donde ha realizado un sin fin de proyectos.

"Tienen que entender que no están al nivel de Lorena Herrera. Cómo se atreven a compararse con ella, solo por salir en Youtube, Lorena Herrera si tiene carrera +100 películas, telenovelas, Artista internacional, no solo habla babosadas en Youtube. Ubíquense!!", "Lorena ni es más ni menos, por eso no triunfo mucho y ustedes si chingonas", escriben las redes ante la pelea.