Las "Tres vidas" de Jorge Medina: sus sueños en Cacalotán, La Arrolladora y su presente

Cacalotán, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, es el pueblo donde todo comenzó para Jorge Medina. Quería ser doctor, pero el destino le tenía otro camino. “La música me cambió la vida”, expresó en una muy amena charla con Debate.

Al terminar sus estudios de preparatoria comenzó a buscar una oportunidad, al no poder estudiar Medicina, todos los sábados cantaba allá en su tierra natal con Banda Nueva Ilusión; la misma Lola Beltrán donó todos los instrumentos para que se formara esta agrupación musical, de la cual Jorge fue parte. Éstos fueron sus inicios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Y de ahí llegó la oportunidad con La Arrolladora Banda El Limón, me cambió la vida económicamente, pude ayudar a mis padres, pude hacer una vida económicamente estable, porque la verdad sí me maté y trabajé mucho, no fue suerte, fue mucho trabajo, me aventé a la música con todo mi corazón".

El cantautor sinaloense Jorge Medina lanzó su tercer álbum como solista, "Tres vidas", y el significado detrás de este título tanto para el disco como para una de las canciones que lo conforman es muy especial para el intérprete del Regional Mexicano.

Leer más: Leonel García, su octavo álbum solista "45 RPM" y su crisis de las 45 años de edad

"Tuve una oportunidad en la vida que se me dio en el rancho, mi pueblo Cacalotán, para soñar, esa es una vida que me trajo a donde llegué". La segunda parte de la vida de Jorge Medina fueron los años que formó parte de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, la que considera fue una de sus escuelas musicales.

Jorge Medina vive una de las mejores etapas de su vida. Foto: cortesía Fonovisa

"Y esta tercera oportunidad que me da la vida, de ser un Jorge Medina disciplinado, enfocado en el trabajo, tengo mucho éxito familiar y estoy peleando por el éxito profesional, creo que es una muy buena manera de hacerle honor a todo este tiempo".

Esta tercera oportunidad es una oportunidad que no quiero desaprovechar, yo quiero estar feliz con lo que tengo, quiero estar contento, quiero trascender en el mundo del Regional Mexicano.

En la canción "Tres vidas" hay una línea que dice: "cuánto hemos perdido". Jorge Medina resaltó que tenemos que buscar la forma de ser felices aun perdiendo, "yo no veo la vida de otra forma, yo solamente la veo para adelante, el tiburón que no nada se ahoga, entonces tengo que seguir nadando en esta tercera oportunidad que me dio la vida y seguir adelante con todo lo que perdimos, darle gracias a Dios porque si fueron personas, nos las prestó, y las cosas materiales van y vienen".

El músico sinaloense trabajó en su nuevo álbum poco más de un año, se tomó el tiempo necesario para elegir cada una de las canciones. Ante del lanzamiento dio a conocer temas como "Persona tóxica", "Llora Lola", "El buen Manuel", "Una amante", "La combinación perfecta", "El jefe manda" y "Se le va a pasar", un arcoíris musical en el que nos lleva por un vaivén de emociones.

"Tres vidas" está hecho con mucho trabajo, precisamente "porque se nos atravesó la pandemia, pero nunca dejé de hacerlo, nunca dejé de tenerle fe al producto que estaba haciendo, porque además de eso, creo que la música sirve para distraerte un poquito de lo malo que pasa".

Jorge Medina reconoce no saber "para dónde vamos y cómo vamos a comenzar, porque estamos recomenzando", ante el caótico año que tuvo la industria musical ante la pandemia del Covid-19. "Pero vamos al futuro, lo peor ya pasó el año pasado, ahora, ya salió el disco, ya por lo menos hacemos un concierto como cada dos semanas, y me da muchas posibilidades de poder medir el termómetro, porque no solo las plataformas digitales miden, a mí me gusta la gente, a mí me gusta el público y me gustaría saber qué es lo que funcionó del año pasado realmente a la hora de estar cantando en vivo".

Con mucho orgullo Jorge Medina nos presumió ser el productor de su nuevo álbum, "Tres vidas". Es mucho su gozo, ya que "por fin encontré mi sonido de banda, por fin encontré el equilibrio que yo quería, es un disco que a lo mejor no es de tanta peda, pero voy a preparar un disco después para la peda, yo siempre he sido de mucho amor, de desamor, todo ese tipo de historias prohibidas que me gustan".

El nuevo álbum solista de Jorge Medina incluye canciones de compositores como Sergio Catalán, Espinoza Paz, Edén Muñoz de Calibre 50, Omar Tarazón y César Navarro de Banda Tierra Sagrada. Asimismo "en este disco me di la oportunidad de escuchar mucha gente joven, que eso es bien importante para mí, porque los compositores jóvenes quizá son el futuro de la música que viene, entonces he hecho varias locuras que ya grabé y que van a salir después".

Leer más: Calibre 50 lanza su terapéutico álbum "Vamos bien", agradecidos por seguir viviendo

El cantante lanzó "Tres vidas" con historias donde no se pierda el estilo de Jorge Medina, donde podrás identificarte con canciones como "Dalo por hecho", "Vuelvo a fingir" y muchas más.

"Yo voy por lo mío, espero que el 2021 sea un mejor año para todos, para todos ha sido difícil este recomienzo, todavía como tal no se van a abrir los conciertos, pero yo espero que para septiembre ya estemos regresando a festejar de manera nueva, pero que ya estemos trabajando en forma todas las agrupaciones".

La música...un salvavidas para Jorge Medina

Al principio de esta entrevista mencionamos que la música le cambió la vida por completo a Jorge Medina...y literalmente así fue. Hay una parte de su vida, después de salir de La Arrolladora Banda el Limón, en la que estuvo sumido en una fuerte depresión.

Yo en el año 2016 casi estuve a punto de quitarme la vida, porque no tenía como muchos motivos para seguir, pero cuando regresé a la música, regresé al estudio de grabación, la música me salvó la vida.

Al comenzar su carrera como solista, "yo cambié de ser una persona desordenada, estaba gordo, descuidado, ahora estoy guapo y hermoso, la verdad yo así me siento, yo pesaba 85 kilos y ahorita peso 70 pero de músculo, por eso le agradezco a Dios todos los días, a lo mejor no tengo mucho y a lo mejor me faltan muchos números para ser millonario en las plataformas y me faltan muchos millones de views en YouTube, pero estoy contento con lo que tengo, estoy contento con lo que yo he logrado porque es a base de esfuerzo, lo más importante es sentirte feliz con lo que estás haciendo".

Foto: cortesía Fonovisa

Jorge Medina está por cumplir 25 años de trayectoria musical y uno de sus grandes sueños, sería llevar a cabo un concierto en su tierra natal: El Rosario, Sinaloa. Nos compartió que ya ha tenido pláticas con el alcalde municipal, sin embargo, no sabe si sea prudente realizarlo ante los tiempos que se siguen viviendo por la pandemia.

"Ojalá pueda estar en mi tierra, te voy a decir por qué, yo estuve en Mazatlán con La Arrolladora Banda el Limón varias veces, pero nunca La Arrolladora quiso estar en El Rosario porque se le hace un pueblo chico, pero como yo nací en Cacalotán y como en El Rosario pasé toda mi escuela, yo quisiera festejar mis 25 años y cantar por primera vez en mi tierra, yo no encuentro un lugar mejor, quisiera estar ahí".

Leer más: Carlos Rivera une a las generaciones de ayer y hoy, con la música de grandes "Leyendas"

Jorge Medina estará al pendiente como sigue avanzando todo este tema de salud. "Si me gustaría festejarme mis 25 años allá en mi tierra, ojalá que eso se me dé, es algo que lo he pedido a gritos desde hace mucho tiempo, pero no se si sea prudente".

El intérprete del Regional Mexicano anhela cantar con su gente, con sus familiares, "todavía me quedan mis viejos que están ahí y mucha gente que yo conozco de mi pueblo, creo que sería algo independientemente del número de personas, yo lo único que quiero es festejarlo donde la gente me vio crecer como cantante".

"Muchos me dicen por qué no festejarlo en la Ciudad de México o en el puerto de Mazatlán, está chilo porque Mazatlán a mí me ha abrazado mucho, yo ahí vivo, soy mitad mazatleco, pero yo soy de El Rosario, de Cacalotán, yo soy de allá, yo quisiera regalarle eso a mi gente y regalármelo a mí".

Por otra parte, Jorge Medina manifestó que en ocasiones le dicen con respecto a la música que ha lanzado como solista, "se parece mucho a La Arrolladora".

Señaló que es inevitable que se parezca y el comentario hasta lo agradece, "porque yo aprendí ahí y si tú escuchaste mi voz durante 20 años, durante 23 discos, a la hora de grabar un disco de banda pues siempre te va a recordar, siempre se va a parecer, porque creamos un estilo ahí y de una u otra manera".

Si las canciones gustan, eso me indica que el trabajo que yo aprendí hacer en La Arrolladora, ahora lo puedo reflejar como un buen aprendizaje.

Síguenos en