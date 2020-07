Las actrices que prefirieron no convertirse en madre

Muchas mujeres del medio artístico decidieron enfocarse tanto en su carrera que prefirieron no tener hijos, pues aunque algunas aseguran que el tiempo ya pasó para ellas, mientras que otras decidieron llevar una vida sin compromisos dedicándose a otras cosas.

Es por eso que aquí te diremos quienes son las guapas mujeres que prefirieron decirle no a la maternidad para llevar un estilo de vida mucho más diferente al de algunas de sus colegas quienes ya hasta son abuelas.

Lorena Herrera

Lorena Herrera es una de las mujeres más guapas del espectáculo mexicano y tiene una larga carrera en la pantalla chica, ella tiene varios años casada con el modelo Roberto Assad, con quien se lleva de maravilla, pero muchos de sus fans se han preguntado por qué no se han convertido en madre y esta es la respuesta de la actriz.

Mira yo creo que principalmente lo que más me ha llevado a no querer tener hijos es desde hace que como 23, 24 años la Ciudad de México cambió terriblemente, yo sufrí muchos asaltos en esta ciudad, hace bastante tiempo fui muchos asaltos continuos, la inseguridad y últimamente ha cambiado tanto...", dejando en claro que la inseguridad sería uno de los motivos por los cuales no es madre.

Atala Sarmiento

de 47 años de edad está casada con David desde hace varios años, pero muchos se preguntan que espera la experiodista de Ventaneando para procrear un hijo, y claro que dio una respuesta concreta para dar carpetazo al tema de la maternidad.

"La verdad es que no lo deseó, algún día por mi vida si me lo plantee, porque siempre fui súper niñera, puro uno va entrando a un ritmo tan acelerado que no sé si estaría dispuesta a cambiar la dinámica que tengo, ya que un hijo te cambia por completo", dijo Atala Sarmiento.

Kate del Castillo

Kate del Castillo quien tiene varios años viviendo en Estados Unidos prefirió centrarse en su trabajo que convertirse en madre y al igual que sus otras colegas explicó los motivos por los cuales la etapa de la maternidad no le interesan.

Mira si hubiera querido ser mamá ya sería madre desde hace muchísimos años, nunca he querido, pero nunca he dicho tampoco nunca voy a ser madre, dijo la actriz para El Gordo y la Flaca.

Lourdes Munguía

Lourdes Munguía quien a sus 59 años es una de las mujeres más guapas del espectáculo, junto a su gran amiga Maribel Guardia ha desbordado belleza en redes sociales, y muchos se preguntan si la actriz tiene hijos, pero la respuesta es no, pues para ella la maternidad no fue del todo importante.

