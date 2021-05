Las anécdotas en Hollywood de Andrés García: estuvo a punto de ser asesinado en una película

Uno de los grandes actores mexicanos y sex symbol, Andrés García, estuvo a punto de perder la vida en el set de una película, según relató él mismo en su canal de YouTube.

Andrés García contó que fue en una ocasión, cuando hacía precisamente su debut en Hollywood, que un hombre se le acercó mientras estaba en una piscina, con pistola en mano y a punto de matarlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El verdadero origen de la fotografía de la Miss Universo Andrea Meza usando un vestido de novia

La aterradora experiencia se convirtió en una de las anécdotas que el actor contó en su canal de YouTube, donde a la cámara responde varias preguntas acerca de su vida y su carrera.

Relató, se encontraba en una alberca con un modelo de Playboy que conoció en Hollywood, de nombre Tania, cuando alguien se les acercó gritando, y aunque al principio no entendía qué estaba pasando, luego se percató de que estaban a punto de asesinarlo.

“Nos enredamos, y entonces estando filmando esa película en Hollywood, hace ya 40, 45 años, estábamos haciendo unas escenas en la alberca, y de repente llegó un gordito pelón gringo, gritando con una pistola en la mano”, dijo.

Para defenderse y evitar un fin catastrófico, Andrés García tomó al hombre, y lo desarmó metiéndolo con él a la alberca, hasta que este soltó el arma.

“Yo no le entendía porque él gritaba y gritaba, y cuando vi que el asunto era conmigo, le agarré la pistola, y me lo llevé y lo tiré a la alberca. Y ahí lo agarré y lo ahogué, hasta que soltó la pistola y se cayó a la alberca”.

Pese a que ya estaba fuera de peligro, el actor seguía insistente en acabar con el hombre, hasta que le hicieron saber que no era cualquier persona, sino alguien bastante importante:

“Yo lo seguía teniendo abajo del agua, y en eso, como 20 técnicos, hasta el productor ejecutivo, se metieron a la alberca, me lo quitaron, ‘pérate, estás loco, Andrés, es el productor’”.

Leer más: La Casa de Las Flores estrena su primer película en Netflix

Convencido de que no recibiría una paga y que sería despedido de las dos películas para las que lo habían contratado por casi matar al productor, Andrés García había decidido irse de Hollywood.

“Agarré mis maletas, agarré a la vieja, me la traje pa’ México con todo e hija, pero me encontré con un abogado en la entrada del hotel, y me dijo ‘no se puede usted ir’ (...) ‘Él dice que lo va a matar pero cuando usted le termine sus películas, que no lo contrato porque le cayera bien, sino porque era el más taquillero’”, contó.