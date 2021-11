Las añoradas fotos de Octavio Ocaña como chambelán de XV años de sus hermanas gemelas

Sus familiares comenzaron una lucha para exigir justicia y que la muerte de Octavio Ocaña no quede impune. Su papá, el empresario Octavio Pérez, asegura que un policía municipal de Cuautitlán Izcalli asesinó a su hijo .

Presuntamente, no habría accedido a un alto que le marcaron unos policías municipales, lo que inició una persecución y durante la huida, sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente.

Asimismo Bertha Ocaña resaltó lo afortunadas que fueron al tenerlo como hermano y sus papás, privilegiados al tenerlo como hijo y aunque les cueste entender el que ya no esté físicamente, "siempre vas a estar en cada momento, en cada recuerdo, en cada palabra, en cada día vivido, el cielo es hermoso desde que ya eres parte de el".

Hoy abrí de nuevo este álbum de ese día tan especial para la familia y no cabe duda, que él siempre fue luz, vida y su ángel siempre le daba ese toque especial a todo.

En ese entonces Octavio Ocaña tenía 10 años de edad; de acuerdo con su hermana, no querían tener chambelanes, "por qué sabíamos que el mejor chambelán lo teníamos en casa y era él.

Aunque en la serie de televisión "Vecinos", el pequeño y adorado "Benito Rivers" le decía una y otra vez a sus papás "Lorena" y "Frankie Rivers", que no quería ser actor, en la vida real Octavio Ocaña si quiso con muchísimo gusto, ser el chambelán en la fiesta de XV años de sus hermanas gemelas Ana Lucía y Bertha Ocaña .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.