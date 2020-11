¡Las aventuras siguen!, Rick y Morty ya está trabajando en séptima temporada

Estados Unidos.- Todo parece indicar que las experimentales aventuras están lejos de terminar, y es que recientemente se anunció que la séptima temporada de Rick y Morty, ya está en desarrollo. Fue Dan Harmon, uno de los creadores de la serie, quien lo dio a conocer en el festival en línea de Adul Swim. Explicó que a pesar de la contingencia sanitaria han logrado adelantar nuevos capítulos.

Recordemos que hace poco tiempo se logró concluir la cuarta temporada, mientras que la quinta aún no tiene fecha de lanzamiento, por lo tanto resulta gratificante para los amantes de la serie que aun falta mucho camino por recorrer de estos alocados personajes.

Creo que estamos trabajando en la temporada 7 en este momento, ni siquiera puedo hacer un seguimiento". "No sabría si estoy spoileando la temporada 5 o la temporada 6", dijo Harmon.

Como era de esperarse el guionista estadounidense no quiso revelar muchos detalles al respecto, sin embargo, dio a conocer algo que desató la locura de los fans; el regreso de Space Beth. "Hay cosas bastante geniales en camino con respecto a Beth". "Space Beth no era un personaje que aparecerá solo una vez", agregó.

Como ves, hay muchas sorpresas aun para Rick y Morty. En caso de que todavía no hayas vista la cuarta temporada o simplemente tienes ganas de volverla a disfrutar, la puedes encontrar en Netflix. Por otra parte, para la quinta temporada debes ser paciente ya que aun no se confirma una fecha de lanzamiento.

Estos son los últimos títulos estrenados: Never ricking Morty, Promortyus, The vat of acid episode, Childrick of Mort, Star Mort: rickturn of the Jerri.