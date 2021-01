Las claras condiciones que Aracely Arámbula tiene para formar parte de la serie de Luis Miguel

Aracely Arámbula está consciente de que su nombre es clave para la siguiente temporada de la "Luis Miguel, la serie", asimismo sabe muy bien que la segunda temporada estaría vacía si se omitiera la historia de amor que tuvo con el cantante. Anteriormente la actriz mexicana resaltó que la relación amorosa que tuvo con "El Sol", es tan maravillosa como la historia de los personajes principales de la aclamada y galardonada película "Titanic" (protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet).

Aunque al principio la protagonista de la telenovela de Telemundo "La Doña" se pronunció en contra de que su imagen y su historia fuera usada en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", ahora ha cambiado de parecer.

En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, su representante legal en las negociaciones con los productores de la serie, Guillermo Pous, dio a conocer las condiciones que ha puesto la también cantante Aracely Arámbula, para autorizar el uso de su nombre. La bella actriz pide ser ella quien supervise todo el contenido que se mostrará en los nuevos capítulos o ser ella, quien se interprete a sí misma en "Luis Miguel, la serie".

"Que sea supervisada o supervisados los contenidos y la manera en que se va a contar esta historia porque, como la misma señora Arámbula lo dice, es una historia tan linda, tan bella, que no tiene desperdicio contarse tal cual fue para que no se convierta en una ficción", manifestó Guillermo Pous.

En caso de que Aracely Arámbula autorice el uso de su imagen, será ella quien aporte toda la información, para que lo que cuente sea realidad y no ficción, como es característico en muchas series. De acuerdo con su representante legal, todo esto la actriz originaria de Chihuahua lo hace para proteger a sus hijos Miguel y Daniel, fruto de la relación amorosa que tuvo con el cantante Luis Miguel.

Sobre esta relación, en una entrevista también con el programa antes mencionado, Aracely dejó muy en claro que le correspondía al padre de sus hijo y a ella, contarla. "Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia así como la del 'Titanic', no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo; es algo tan lindo que me gustaría que lo contaran tal cual es".

Por otra parte, la ex novia del actor Fernando Colunga, recibió el 2021 de la manera más espectacular. En su feed de Instagram publicó una fotografía donde luce su cuerpazo al desnudo, deseando un año lleno de salud, abundancia y bienestar para sus millones de seguidores.

"Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello".

En su post Aracely Arámbula señaló que esta era su primera fotografía del 2021 "como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice".