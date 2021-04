Las controvertidas declaraciones de Miguel Bosé, con respecto a la pandemia del Covid-19

Este fin de semana fue publicada la segunda parte de la entrevista que tuvo Miguel Bosé con el periodista Jordi Évole para su programa en la cadena de televisión La Sexta. Durante la charla el cantante español de 65 años de edad se mostró incrédulo ante la pandemia del Covid-19, asegurando que los responsables de todo este caos mundial son los políticos, médicos y las farmacéuticas, teniendo como cómplices a los medios de comunicación.

Miguel Bosé resaltó que los supuestos culpables de la pandemia "van a caer" y todos ellos protagonizaran "un segundo juicio de Núremberg tan espectacular, que ya está en marcha.

Van a caer todos uno detrás de otro, muchos de ellos no van a poder salir a la calle tranquilos.

¿En qué consistió el juicio de Núremberg? Fueron una serie de tribunales militares basados en la ciudad alemana de Núremberg; numerosos Nazis fueron juzgados por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho juicio se llevó a cabo entre noviembre de 1945 y octubre de 1946.

El cantante Miguel Bosé considera la pandemia del Covid-19 como "la gran mentira de los gobiernos". Desde hace varios meses el intérprete de temas como "Amante bandido", "Morena mía" y muchas más, ha mostrado su apoyo a las diversas teorías conspirativas.

"¿Qué le pasa a este virus que es diferente? ¿Quién se puede creer semejante estupidez? A mí que no me traten de idiota, no soy idiota, ni presunto ni sospechosamente idiota, los idiotas son ellos".

Asimismo Miguel Bosé le dijo al periodista Jordi Évole que detrás de todo esto hay una gran verdad que "no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa". Señaló ser un ciudadano con mucha información y que busca información más allá "de la que me dan, de la que me quieren hacer masticar y que me dan predigerida".