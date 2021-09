Las críticas de los jueces a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, en su debut en "Así se baila"

En el segundo programa de la competencia "Así se baila" de Telemundo, llevaron a cabo su debut en la pista los youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes sorprendieron a sus millones de seguidores con su coreografía al son de "Ten cuidado", canción en la que participan Pitbull, Farruko, IAmChino, El Alfa y Omar Courtz.

En la competencia de baile antes mencionada conducida por Jacky Bracamontes, también participan las parejas Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas; Laura Flores y Gabriel Porras; Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez; los jueces de este show de Telemundo con Adamari López, Mariana Seoane y Cristian de la Fuente, quienes quedaron fascinados con el baile de "Jukilop".

A través de sus redes sociales, le también cantante Juan de Dios Pantoja originario de Mazatlán, Sinaloa, expresó su sentir tras su debut en "Así se baila".

Un sueño más junto a mi reina Kimberly Loaiza, no cabe duda que Dios nos ha bendecido grandemente mi amor, me siento muy afortunado y agradecido por todos los que nos están apoyando en esta nueva etapa y hasta con los que no.