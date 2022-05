Las curvas descomunales de Ninel Conde bailando reguetón

Hace algunas semanas, la cantante mexicana compartió con los medios de comunicación que está en una estricta dieta para mantenerse en forma, pues no quiere decepcionar a sus seguidores de OnlyFans y planea seguir flechando corazones , pues está completamente comprometida con ese trabajo.

Aunque no publica desnudos, mismos que ha decidido no protagonizar con el paso del tiempo, hace contenido muy sensual y atrevido, incluso, planea cumplir las fantasías de sus seguidores, pues cada vez la hacen crecer más en dicho espacio y anhelan ver más de lo que tiene para ofrecer la hermosa mujer.

Al ritmo del reguetón , Ninel logró robarse todas las miradas , modelando un atuendo deportivo de cuerpo completo en color azul de espalda descubierta y un escote de impacto, de su marca de ropa deportiva Niu by Ninel, donde también vende diferentes suplementos alimenticios para una vida saludable.

México.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde no deja de conquistar a su público , a días de haber sido la sensación por su incursión en OnlyFans, logrando un gran éxito, ahora aparece en tendencias por publicar un video con ropa deportiva ajustada que deja al descubierto sus descomunales curvas mientras muestra sus mejores pasos de baile.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.