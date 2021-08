"Las decisiones que se tomen en la vida son enseñanzas", reflexiona Chiquis Rivera en "Mi problema"

Chiquis Rivera presenta a sus fans su nueva canción "Mi problema", una versión muy a su estilo de uno los emblemáticos himnos musicales de la cantante estadounidense Marisela, el cual incluyó en su álbum "Completamente tuya" lanzado en 1985.

Con esta nueva versión banda, la hija de la fallecida Jenni Rivera ("La Diva de la Banda"), transmite la fuerza que la caracteriza al interpretarla. "Desde niña he cantado esta gran canción", expresó Chiquis a través de un comunicado de Fonovisa.

"El mensaje que ahora quiero transmitir al interpretar esta nueva versión es que sin importar lo que pase, todas las decisiones que se tomen en la vida son enseñanzas", resaltó la ex esposa del cantante Lorenzo Méndez (ex vocalista de La Original Banda el Limón). "Es un honor para mí poder cantar este hit en el género que tanto me gusta e identifica y espero que mis fans la canten con el mismo sentimiento al escucharla".

Cabe mencionar que "Mi problema" marca el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de Chiquis Rivera, además, es un adelanto de lo que será su nuevo álbum de estudio (será lanzado en el 2022).

La versión banda de "Mi problema" de Chiquis Rivera, fue producida por los ganadores del Latin Grammy Luciano Luna, Ulises Lozano "El Licenciado" y Richard Bull; el tema es de la autoría de Anibal Pastor.

El video musical fue dirigido por el reconocido cineasta Pablo Croce y se filmó en las afueras de Los Ángeles, California (Estados Unidos), donde podemos apreciar a la artista en una historia de desamor con una actitud de empoderamiento, fuerza y sentimiento al interpretar el sencillo, sin perder el glamour, porte y sensualidad que siempre la ha distinguido.

