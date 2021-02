Las declaraciones que le valieron a Gina Carano ser despedida de The Mandalorian

Estados Unidos.- La actriz Gina Carano ha abrazado durante mucho tiempo la fuerza de decir lo que piensa, un acto que la sacó del spin-off de Star Wars, "The Mandalorian".

Se confirmó el martes que la ex luchadora de MMA fue expulsada del exitoso programa Disney +, donde interpretó a Cara Dune, y Lucasfilm enfatizó que "no hay planes" para que ella regrese.

El gigante de Star Wars no ocultó por qué Gina Carano fue cancelada, rompiendo "sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas", lo que calificó de "aborrecible e inaceptable".

El mensaje más controvertido de Carano, y el que parece haber sido la gota que colmó el vaso, llegó cuando compartió una imagen de la Alemania nazi y la comparó con el clima político sobrecalentado de hoy.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos…. incluso por los niños ”, decía su publicación.

Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis podrían arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos, dijo el mensaje.

Fue eliminado el miércoles, junto con otro de alguien que llevaba varias máscaras con la leyenda, "Mientras tanto en California ...", señaló Variety.

Publicación de Carano acerca de los judíos. Captura

También se sumó a otra teoría de la conspiración, sobre el suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, publicando el miércoles un cuadrado lleno de cartas que contenían el mensaje: "Jeff Epstein no se suicidó".

Si bien Lucasfilm confirmó el miércoles que no estaba trabajando en "The Mandalorian", las fuentes le dijeron al Hollywood Reporter que la habían estado atacando durante meses. De hecho, no era la primera vez que hacía que el hashtag #FireGinaCarano se convirtiera en tendencia sobre sus opiniones francas.

Una de las primeras tormentas de fuego que provocó en línea se produjo en septiembre, cuando abordó la presión para usar pronombres transexuales, en lugar de actualizar su biografía de Twitter con las palabras "beep / bop / boop".

Un tuit de Carano donde dejaba ver que no estaba conforme con el resultado de las pasadas elecciones en EE.UU. Twitter

“No estoy en contra de las vidas trans en absoluto. Necesitan encontrar una representación menos abusiva ”, escribió en la publicación eliminada desde entonces. Después de provocar un alboroto en línea, aclaró que "no tenía nada que ver con burlarse de las personas trans", sino con "exponer la mentalidad intimidatoria de la mafia que se ha apoderado de las voces de muchas causas genuinas".

Un mes antes de eso, se había enfrentado a alguien que le dijo que los manifestantes Black Lives Matter estaban "tratando de educarte para que puedas estar en el lado correcto de la historia".

“En mi experiencia, gritarle a alguien que es racista cuando en realidad NO es racista y cualquier publicación o investigación que hagas te mostrará esos hechos exactos, entonces lo siento, estas personas no son 'educadores'.

Gina Carano se ha vuelto conocida por no aceptar la corrección política del mundo del espectáculo. AFP

"Son cobardes y matones ”, escribió en una respuesta compartida por Vanity Fair.

"Los líderes del gobierno democrático ahora recomiendan que todos usemos vendas en los ojos junto con máscaras para que no podamos ver lo que realmente está sucediendo", decía el tuit de noviembre. También se unió a los llamados para "abrir sus negocios e iglesias" porque "la gente está cayendo como moscas de la depresión y el suicidio, las sobredosis, ASESINATO".

"Ni siquiera he ido a la iglesia en más de una década, pero seguro que iría ahora", escribió. A principios de noviembre, también publicó sobre la necesidad de "arreglar el sistema" en medio de las primeras afirmaciones de que las elecciones fueron manipuladas contra el presidente Donald Trump.

