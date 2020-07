Las deliciosas recetas de Marilla en Anne with an E

Sin duda, Anne with an E, la popular serie de Netflix, nos dejó en más de una ocasión con el antojo de probar las comidas y los deliciosos postres de Marilla Cuthbert, y de otros personajes de la historia.

Por ello, aquí te dejamos una lista de recetas de la famosa historia "Ana la de Tejas Verdes", una serie de libros de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery en la que está basada la serie Anne with an E.

Pudin de ciruelas de Marilla

"Todo fue bien hasta que vi llegar a Marilla con el pudin de ciruelas en una mano y la salsa en la otra. Diana , fue un momento terrible. Me puse de pie y grité: «Marilla, no debe servir esa salsa. Un ratón se ha ahogado ahí. Me olvidé de decírselo antes». Oh, Diana, nunca podré olvidar tan terrible momento ni aunque viviera cien años" Anne la de Tejas Verdes. Cap. 16

Ingredientes:

125 gramos de azúcar

160 gramos de harina

100 gramos de miga de pan fresco

1/2 cucharilla de levadura en polvo

1/2 cucharilla de sal

1/2 cucharilla de canela en polvo

1/2 cucharilla de nuez moscada

150 gramos de mantequilla

75 gramos de pasas

50 gramos de ciruelas pasas

50 gramos de nueces picadas

125 ml de leche

50 ml de melaza o jarabe de caña.

1 huevo

Cómo preparar:

Untar con mantequilla el interior de un molde para pudin o de un bol, y entonces rociar con un poco de azúcar extra. Sacudir el molde hasta que toda la superficie interna esté recubierta por azúcar y reservar. Picar con un cuchillo las pasas y las ciruelas con un cuchillo. Espolvorearlas con un poco de harina extra y reservar. Mezclar la harina, el azúcar, las migas de pan, la levadura, la sal, la canela y las nueces en un recipiente. Añadir la mantequilla derretida y mezclar bien hasta que las migas de pan se deshagan. Añadir las pasas picadas las ciruelas y las nueces y mezclar con cuidado. Poner la leche en una cazuela y poner a fuego bajo. La leche estará lista cuando se formen pequeñas burbujas alrededor del borde de la cacerola. Añadir el huevo a la mezcla de harina y fruta y mezclar bien, y una vez hecho esto añadir la leche caliente y la mezcla y mezclarlo todo. Añadir la mezcla al molde de pudin o al bol. Taparlo con dos hojas de aluminio de las cuales, la más cercana al pudin debe estar untada con mantequilla. Amarrar bien las hojas de aluminio con hilo de cocina alrededor del molde para que quede bien sellado. Poner el molde dentro de una cazuela grande al que añadiremos un poco de agua hirviendo con cuidado sin llegar a tapar del todo al molde que hemos puesto dentro. Calentar a fuego alto hasta que comience a hervir y luego bajar el fuego y poner la tapa la cazuela. Calentar durante 3 horas, e ir añadiendo agua caliente cuando sea necesario. Pinchar con un palillo largo en el centro del pudin atravesando las dos hojas de aluminio. Si sale limpia es que el pudin está listo. Si no es así sigue calentándolo y prueba de nuevo a los 15 minutos. Cuando esté listo sacar el molde de la cazuela grande y quitar las hojas de aluminio y dejarlo reposar 10 minutos. Colocar el pudín en una fuente dándole la vuelta al molde. Servir con salsa de caramelo.

Salsa de caramelo (¡pero sin ratón!)

Ingredientes:

125 gramos de azúcar moreno

1 cucharada y media de harina

un pizco de sal

250 ml de agua hirviendo

1 cucharada de mantequilla

1/2 cucharilla de vainilla

Cómo preparar:

Mezclar el azúcar moreno, la harina, y la sal en una cacerola pequeña. Ir añadiendo muy despacio el agua hirviendo y revolver. Poner a fuego medio y revolver hasta que esté espeso y cremoso (unos cinco minutos). Cuando esté listo quitar del fuego y añadir la mantequilla y la vainilla. Dejar que la mantequilla se derrita del todo. Servir caliente sobre el Pudin de Marilla"

El Pastel de chocolate de Anne

Me dan escalofríos cuando pienso en mi pastel. Oh, Diana, ¿qué haré si no sale bien? Anoche soñé que me perseguía un duende con cabeza de pastel

Anne la de Tejas Verdes Cap 21

Pastel de cumpleaños de Anne | Netflix

Ingredientes:

250 gramos de azúcar

250 ml de agua

125 gramos de mantequilla

50 gramos de chocolate en polvo.

1/2 cucharita de bicarbonato de sodio

375 gramos de harina de repostería (con levadura incluida)

2 huevos poco batidos

Para la cobertura de chocolate:

45 gramos de chocolate negro en trozos

15 gramos de mantequilla

60 gramos de chocolate blanco en trozos

Cómo preparar:

Precalentar el horno a 180 grados. Untar un molde llano con mantequilla o aceite y luego espolvorear con un poco de harina extra. Mezclar el azúcar, el agua, la mantequilla, el chocolate en polvo y la sosa en una cacerola grande. Calentarlo a fuego lento hasta que empiece a hervir, bajar el fuego y dejarlo cocer 3 minutos. Pasarlo a un bol grande y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Añadir la harina tamizada y los huevos y batir con una cuchara de madera para mezclarlos. Verter la mezcla en el molde anteriormente preparado y allanar la superficie. Hornear durante 30 minutos o hasta que al clavar una brocheta en el centro, ésta salga limpia. Dejar la masa en el molde hasta que pasen unos 3 minutos antes de volcarla sobre un plato, para que se enfríe. Mezclar el chocolate negro y la mantequilla y cocer a fuego lento, sin dejar de remover, hasta que el chocolate se funda y apartar del fuego. Distribuirlo uniformemente sobre la tarta. Derretir el chocolate blanco, introducirlo en una manga pastelera con la boquilla fina y con él decorar el pastel.

Galletas de limón de Rachel Lynde

—Los árboles son como los niños—dijo la señora Lynde—.Es terrible como crecen apenas una les da la espalda. Mira Fred Wright, no tiene más que trece años y está tan alto como el padre.. Hay empanada de pollo caliente para la cena y te he preparado mis galletitas de limón...

Anne la de Ingleside Cap. 1

Rachel y Marilla cocinando | Netflix

Ingredientes:

3 tazas y ¼ de harina

½ cucharadita de bicarbonato

½ cucharadita de sal

¾ tazas de mantequilla derretida

1 taza y ¼ de azúcar blanco

½ cucharadita de ralladura de limón

2 huevos

Cómo preparar:

Precalentar el horno a 190º C. Untar en aceite o mantequilla la superficie de una bandeja para el horno. Tamizar la harina y el bicarbonato. Mezclar aparte la mantequilla derretida, el azúcar y la ralladura de limón. Añadir a esta mezcla la harina y el bicarbonato tamizados. Mezclar bien y luego añadirle a la mezcla los huevos batidos y mezclar bien. Con el rodillo de amasar formar una lámina de alrededor de ½ centímetro y cortar la masa con un molde de galletas. Colocar la masa ya cortada sobre la bandeja del horno dejando un espacio de unos 2 centímetros entre galleta y galleta. Sobre las masa esparcir azúcar granulado. Hornear durante 10-12 minutos, o hasta que comiencen a dorarse. Nos dará para hacer 4 ó 5 docenas.

Licor de Frambuesas de Marilla

"Diana se sirvió una copita, miró admirada su color rojo vivo y luego sorbió delicadamente. -Es un riquísimo licor de frambuesas, Anne - dijo- No creí que supiera tan bien. -Me alegro de que te guste. Bebe cuanto quieras. Yo iré a avivar el fuego. ¡Un ama de casa tiene tantas responsabilidades! ¿no es cierto?" Anne la de Tejas Verdes, capítulo 16, LMM

Diana bebiendo licor de frambuesa | Netflix

Ingredientes:

2 paquetes de frambuesas congeladas

1-1/4 de azúcar

tazas de agua hirviendo

3 limones

Cómo preparar:

Poner las frambuesas en un cazo grande y añadir el azúcar. Cocer a fuego medio, removiendo de vez en cuando durante 15 minutos, o hasta que el azúcar se haya disuelto. Con un batidor o una cuchara, deshacer completamente las frambuesas. Pasar la mezcla por un colador para extraer el jugo y retirar la pulpa restante. Exprimir 2 de los limones, y añadir el zumo al jugo de frambuesas. Hervir 10 tazas de agua y añadírselas al jugo de frambuesas. Dejar enfriar y añadir rodajas finas de limón. Reservar en el refrigerador.

Manzanas agrias en almibar de Marilla Cuthberth

"Ana se quitó humildemente el sombrero. En seguida regresó Matthew y se sentaron a cenar. Pero Anne no podía comer. En vano mordisqueaba el pan untado con mantequilla y picoteaba las manzanas agrias en almibar." Anne la de Teas Verdes, capítulo 3, LMM

Ingredientes:

600 gramos de manzanas peladas, descorazonadas y troceadas en rodajas.

1 cucharada de zumo de limón

1 limón (en rodajas finitas)

4 tazas de azúcar

1 taza de agua

1 paquete de pectina en polvo

2 cucharaditas de nuez moscada

Cómo preparar:

Mezclar las manzanas, el agua, y el zumo de limón en un cazo grande. Cocinar a fuego lento durante 10 minutos.. Añadir la pectina y llevar a ebullición removiendo frecuentemente. Añadir las rodajas de limón y el azúcar y llevar a ebullición de nuevo. Hervir durante 1 minuto, removiendo constantemente. Retirar del fuego y añadir la nuez moscada. Verter caliente dentro de jarras de vidrio previamente hervidas y aún calientes. Tapar y hervir al baño maría durante 10 minutos.

Té de jengibre de Marilla Cuthbert

"Aquella noche, Ana fue a acostarse con un ánimo bastante pesimista. Durmió poco y cuando bajó a desayunar a la mañana siguiente, estaba tan pálida y trágica, que Marilla se alarmó e insistió en que se tomara una taza del horrible te de jengibre. Anne lo sorbió pacientemente, aunque sin poder imaginar qué bien podía hacer el té de jengibre. De haber sido un brebaje mágico, capaz de conferir edad y sabiduría, la muchacha hubiese tomado un litro sin pestañear." Anne la de Avonlea, capítulo 4, LMM

Ingredientes:

4 tazas de agua

½ taza de raíz de genjibre fresca

miel

limón

Cómo preparar: