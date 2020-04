Las desesperadas súplicas de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza

La filtración de unos videos íntimos a significado un fuerte "golpe" para Juan de Dios Pantoja, ya que su relación con Kimberly Loaiza se ha visto severamente afectada. "Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó, a pesar de que me dijo que solo era un tiempo, yo sé que lo hizo para no hacerme sentir tan mal, pero yo la conozco", comentó el youtuber en un reciente video que publicó en su canal.

Yo sé que está cansada de mí, me duele demasiado se los juro, yo no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así, algo muy diferente está pasando en nuestra relación.

En dicho video Juan de Dios Pantoja suplicó a Kimberly Loaiza, madre de su hija Kima, que lo perdonara por esos errores que cometió en su pasado. "Sé que algo murió en su corazón y me duele, se los juro, me duele más de lo que ustedes creen, porque la amo".

Amor sé que vas a ver esto, ya te lo dije en persona, pero por favor perdóname

"Entiéndelo, no puedo borrar algo que hice en el pasado, me arrepiento mucho, voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente, voy a hacer todo lo que tu me digas, lo juro, no te voy a ocultar nada", manifestó Juan de Dios Pantoja, quien además le dijo a Kimberly Loaiza que si regresa con él, no tendrá contraseña para ninguna de sus redes sociales.

Quiero luchar por ti, quiero luchar por mi hija, se puede cambiar por amor y yo te lo he demostrado, yo he cambiado mucho a lo largo de nuestra relación.

Kimberly Loaiza con el corazón roto

Ante todo esto, Kimberly Loaiza regresó a sus redes sociales. Recientemente publicó un nuevo video en su cuenta de TikTok.

"Regresaré a hacer videos en TikTok por ustedes, porque muy motivada no estoy pero los amo linduras y se que quieren videos", comentó en Twitter.

También te puede interesar:

César Morales, CEO de Badabun, responde a Juan de Dios Pantoja

¿Quién dice la verdad: Juan de Dios Pantoja o Lizbeth Rodríguez?

Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja más populares ante escándalo