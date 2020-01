Las emociones a flor de piel en el Festival de Cine Palm Springs

Hollywood inició la temporada de premios comprimidos del año con una noche emotiva en el desierto.

La gala anual de inauguración del Festival Internacional de Cine de Palm Springs a menudo es tratada por los homenajeados como una parada profesional y pro forma en el circuito de autogratificaciones de la industria. Pero el jueves encontró a Laura Dern, Jennifer López y Quentin Tarantino secándose las lágrimas en el escenario del centro de convenciones de la ciudad.

Dern, que recibió el premio a la carrera profesional, se sorprendió con un video de sus padres divorciados Bruce Dern y Diane Ladd chocando los cinco y la elogiaron, diciendo: "Tienes juego".

"Eso fue realmente conmovedor para mí", dijo la actriz de 52 años. "Y cada niño quiere ver a sus padres juntos".

Dern, protagonista de "Little Women" y "Marriage Story", le dijo a la multitud de más de 2.000 invitados a la cena que había sido concebida en la cercana ciudad montañosa de Idyllwild durante la producción de la película para motoristas Roger Corman de 1966 "The Wild Ángeles ".

López se disculpó por ser abrumado por la emoción después de una presentación de la escritora y directora de "Hustlers", Lorene Scafaria.

"Estoy muy contenta de estar aquí, pero quiero salir corriendo, estoy muy nerviosa", dijo.

La intérprete de 50 años, que probablemente obtenga su primera nominación al Oscar a finales de este mes, señaló que las mujeres tenían papeles clave tanto detrás como delante de la cámara en el drama criminal.

“Para todas las mujeres con talento que escriben películas, producen películas y dirigen películas, se apoyan mutuamente. Y cuenta tus historias ”, dijo ella.

La directora de "Little Women", Greta Gerwig, presentó al escritor y director "Once Upon A Time ... in Hollywood", Tarantino, con elogios efusivos, diciendo que "hace películas como si las películas pudieran salvar al mundo". El director de 56 años borró un lágrima de su ojo.

"Mi broma que digo cuando la gente va a hablar de mí es que digo:" Habla de mí como si estuviera muerto "", dijo Tarantino. “¡Y nunca lo hacen! ¡Y tu lo hiciste! Gracias, Greta.

La estrella de "El irlandés" Robert De Niro, presentando al homenajeado Martin Scorsese, se puso político al hablar sobre el fundador del festival, Sonny Bono.

"Sonny era republicano, en los días en que los republicanos todavía apoyaban las artes, creían en la ciencia y podían dejar de lado el partidismo para defender lo mejor para nuestro país. Es un momento diferente ", dijo.

También se llevó a casa los honores de Palm Springs: la estrella de "Joker" Joaquin Phoenix, la estrella de "Judy" Renee Zellweger, la estrella de "Pain and Glory" Antonio Banderas y la estrella de "Bombshell" Charlize Theron.

La gala no televisada fue un evento de baja presión, con ganadores nombrados de antemano y presentados con trofeos de esculturas por amigos y directores. Pero llega en un momento clave: los votantes de la Academia comenzaron a emitir votos para las nominaciones al Oscar el jueves, y muchos galardonados se reunirán nuevamente en tres días para los Golden Globe Awards.

La temporada de premios de Hollywood, que generalmente se ha prolongado durante más de dos meses, es más corta de lo habitual este año. En un esfuerzo por reducir la fatiga de los premios, la academia de cine de EE. UU. Anunció el verano pasado que había cambiado la fecha de los Premios de la Academia de este año al 9 de febrero desde su lugar típico de fines de febrero o principios de marzo.