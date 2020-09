Las enfermedades que Andrés García padece y le hacen sentir la recta final de su vida

México. Andrés García padece dos terribles enfermedades y le hacen sentir que ya se encuentra en la recta final de su vida. El primer actor, originario de Santo Domingo, República Dominicana, nacionalizado mexicano, comparte en entrevista con TVNovelas que vive además deprimido por saber cómo se encuentra el mundo ante situaciones como el COVID-19.

Andrés García, quien tiene 79 años de edad y se inició en el mundo del cine a sus 25 años de edad al participar en la película Chanoc, sorprende a sus fans al declarar que la está pasando muy mal, ya que padece fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que en días lo hacen sufrir y sentir bastante dolor, pese a que se medica y se cuida.

Lamentablemente, dichas enfermedades las tiene Andrés desde hace varios años y con el paso del tiempo le han dado más problemas. Trata de mantenter una buena actitud, pero a veces siente que ya no puede más, revela. Trata de sobrevivir, ya que los dolores que lo aquejan son demasiado fuertes.

El señor García fue en su juventud uno de los galanes más cotizados en el cine y la televisión y estuvo de moda durante muchos años. En los años 70 participó en importantes telenovelas de Televisa como La sonrisa del diablo, El carruaje, Ana del aire y Paoloma; en los años 80 protagonizó historias como Tú o nadie, junto a Lucía Méndez, producción de Ernesto Alonso.

Y en los años 90 sucedió igual, ya que intervino en otros melodramas de la misma empresa como Mujeres engañadas y El privilegio de amar, además trabajó en Estados Unidos en telenovelas para Telemundo como Con toda el alma.

Entre 2005 y 2006 protagonizó El cuerpo del deseo, su última telenovela al lado de la fallecida Lorena Rojas, pero siguió activo en la televisión al figurar en series como Hospital Central, El Pantera y Hay alguien ahi, esta última en 2010. Pese a estar retirado como actor, se ha dedicado a dar entrevistas a distintos medios y portales de noticias de México y otros países.

Andrés García, quien también ha aparecido en decenas de películas que ha filmado durante casi cuatro décadas, en días pasados causó polémica al hacer un reclamo en público al cantante Luis Miguel, quien es su ahijado. No le parece que cuando intenta hablar con él, siempre sea una tercera persona la intermediaria para lograr su propósito.

Me parece una falta respeto que me mande a llamar por teléfono con un tercero; no cab...soy Andrés García y soy estrella antes que tú. ¡Háblame tú, no me mandes un tercero", dijo en entrevista con el programa Ventaneando.

Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y con la que no estoy de acuerdo. Soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero, pero no le deseo nada malo”, explicó