Las enfermedades que padece Andrés García a sus 80 años de vida

México. El actor Andrés García, quien tiene 80 años de edad, diariamente toma medicina para lidiar con cuatro enfermedades que padece y a través de su canal de YouTube menciona qué males lo acechan.

A través de su canal de YouTube Andrés García, quien tiene 55 años de carrera artística, habla ahora no precisamente de su trabajo en los escenarios, sino de su salud.

El señor García padece fibromialgia, por eso durante la madrugada lo despiertan los fuertes dolores que siente y por ello jamás duerme una noche tranquilo y de manera pareja.

La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, además de fatiga y alteración del sueño, por lo que puede afectar a la memoria y estado de ánimo de los pacientes.

Andrés García explica que vive entre tornillos, placas y miedo al Covid-19, puesto que teme contagiarse, por eso siempre se está cuidando lo más que puede.

Andrés García cita que también padece de Osteoartritis, enfermedad que desgasta el tejido flexible de los extremos de los huesos (cartílagos); de acuerdo a información en internet, los dolores comunes que aparecen se presentan en las manos, el cuello, las rodillas, caderas y la zona lumbar.

El histrión revela que tiene 10 tornillos y dos placas de titanio en la cadera “para poder medio componer mis vértebras que estaban rotas. Los médicos no entendían cómo podía caminar, pero era muy fuerte y no sentía los dolores cuando era joven”.

Foto de Instagram

“Entonces me estoy aguantando los dolores como los machos, pero los machos a hu***, porque no me queda de otra, no quiero salir porque no me quiero contagiar de COVID-19."

El padre de los también actores Andrea García, Andrés García Jr. y Leonardo García recientemente declaró que años atrás se relacionó con los Beltrán Leyva y los definió como unos "verdaderos caballeros y muy educados".

Leer más: Lucero Mijares defiende el lenguaje inclusivo y da ejemplos de cómo utilizarse

A Andrés García, originario de República Dominicana pero nacionalizado mexicano, se le considera uno de los actores más famosos y galanes de los años setenta, ochenta y noventa y ha permanecido en el gusto de las amas de casa, puesto que siempre lo han idolatrado y seguido de cerca en sus actuaciones en cine y televisión principalmente.