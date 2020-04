Las enfrijoladas de Anahí causan toda clase de memes; la ex RBD responde

Anahí se convirtió desde la noche del pasado lunes en trending topic no por una nueva reunión de los ex integrantes de RBD o por el lanzamiento de una nueva canción, sino por un video donde explica cómo preparar unas deliciosas enfrijoladas.

Cabe mencionar que este video de cocina de Anahí, esposa del ex Gobernador de Chiapas Manuel Velasco, no es un video reciente. Se trata de un material que la ex RBD publicó hace unos años en su página web ANbyanahi.com. En su video de cocina la cantante pidió a sus seguidores que usen tortillas saludables, por ejemplo tortillas de nopal, "que tiene mucha fibra y además no tiene calorías". Asimismo mencionó que sus frijoles era "molidos y cocidos solamente con agua, no le pongo nada más, si le quieres poner un poquito más de sabor le puedes poner hierbas, no sé, albahaca o tomillo".

Pensé que ya había visto lo peor en la vida, hasta que vi las enfrijoladas de Anahí... pic.twitter.com/5nUzrbjlb5 — Save (@jumoleto) April 21, 2020

En su video Anahí toma dos tortillas frías de nopal, las dobló por la mitad y les untó frijoles; recomendó que si deseas que estén rellenas, se les puede poner pollo, queso o tofu. Ante su peculiar receta para cocinar unas sencillas enfrijoladas, la también actriz recibió muchas burlas y hasta críticas, algo que ella misma se tomó con el mejor de los humores.

"Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año, hasta encontrar algo para hacer chiste, la verdad gracias", comentó en un tuit.

En otra publicación en Twitter manifestó, "les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía".

Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé.

Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página https://t.co/12b2J1ST6i suscribirse, entrar a los videos ,revisar todos los q tengo ahí y que tienen casi un año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad gracias !! ���� — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. ������������ — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Asimismo la ex RBD compartió algunos de los memes y comentarios ante las ya bautizadas en redes sociales, "enfrijoladas de Anahí".

