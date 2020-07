Las escalofriantes pruebas de la brujería de Karla Panini a Karla Luna y Memo del Bosque

El empresario Felipe Silva anteriormente comentó en algunas entrevistas, que Karla Panini acudió con una santera para solicitar trabajos de brujería en contra de Karla Luna y Memo del Bosque. Cabe recordar que hace unos meses el productor de televisión tuvo una ardua lucha contra el cáncer, enfermedad de la que hoy se recupera poco a poco.

"Hay fotografías, imágenes. En su momento grabé, ya es un tema que pasaron ocho años de que inició esta pareja de estar haciendo estas cosas. Además, tengo contacto directo con la persona que hizo los trabajos, es una conocida mía, una persona que le tengo mucho respeto", comentó Felipe Silva, quien recientemente en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos y videos, que serían las supuestas pruebas de dichos trabajos de brujería que Karla Panini pidió para hacerles daño a Karla Luna y Memo del Bosque.

"Con todo respeto quiero solo mostrar algunos de los videos e imágenes que me hicieron llegar, donde la persona quien realizó este tipo de ofrendas, trabajos y encargos para enfermar y dañar a Karla Luna. Esto se realizo a principios del mes noviembre del 2011, a las afueras de un panteón de Tijuana", mencionó el empresario Felipe Silva.

Presuntamente estás imágenes habrían sido expuestas públicamente por la santera que fue contratada por Karla Panini, supuestamente ante el incumplimiento del pago. La ex Lavandera le debe al parecer más de 30 mil dólares.

Esta persona amenaza con seguir publicando imágenes de las demás personas a las que Karla Panini habría querido hacer daño.

Karla Panini asegura no tener otra amiga como Karla Luna

Hace unos días Laura Bozzo entrevistó a Karla Panini y Américo Garza para su nuevo programa "Laura sin censura".

Durante la charla desde su hogar en Monterrey, Nuevo Léon, Kala Panini aseguró que ella y Américo Garza no iniciaron su relación amorosa a espaldas de Karla Luna, tampoco cuando la comediante luchaba contra el cáncer. La ex "comare güera" lamenta que la fallecida comediante creyera que su relación con Américo, era una traición. "En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores"

Lo que más me dolió fue perder a mi amiga, porque era mi amiga, mi hermana y me dolió también perder la credibilidad de la gente, pues cuando antes me aplaudían, hoy me odian.

Karla Panini aseguró que al día de hoy, no tiene una amiga como Karla Luna: "extraño reírnos juntas, hasta la fecha no tengo una amiga con la que me ría mucho. Si ella estuviera aquí, nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz".

