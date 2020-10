Las estrellas mexicanas con las que trabajó Alfredo Palacios

México.- Este domingo 25 de octubre el mundo del espectáculo se despide del gran Alfredo Palacio, considerado como uno de los especialistas de belleza más famosos de México, reconocido como el estilista de las estrellas por trabajar al lado de importantes celebridades como María Félix, Angélica María, Lucía Méndez, Irma Serrano y Verónica Castro, sólo por mencionar a algunas.

Durante muchos años se enfocó por completo en el mundo de la belleza y trabajó con las mujeres más importantes de México durante aquellos años previo a los 2000, destacando su colaboración con las divas más famosas del país como lo son Silvia Pinal, Verónica Castro, Irma Serrano y Olivia Collins, estas fotografías están para la historia y en su cuenta de Instagram comparte algunas para recordar sus mejores días de trabajo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sólo basta por dar una rápida búsqueda en Internet sobre su vida y su trabajo para darse cuenta que tuvo la fortuna de tocar los rostros más bellos y codiciados del medio del espectáculo, por lo que fue la envidia de muchos otros artistas del maquillaje, además, mantenía íntimas amistades con las famosas con las que trabajaba, como con Verónica, con quien tuvo una entrañable relación y con quien se dijo que había sostenido tremendo pleito.

Alfredo Palacios junto a la hermosa Olivia Collins hace varias décadas. Foto: Instagram

Todo esto lo quiso reflejar en vida con una bioserie, donde contaría los grandes secretos de sus famosas amigas, quienes son actualmente las grandes estrellas de México, sin embargo, las pláticas que tenía con una productora no culminaron y el proyecto no se llevó a cabo.

Alfredo Palacios e Irma Serrano cuando eran jóvenes. Foto: Instagram

Quiero sacar la biografía de mi vida. Me gustaría una serie, ya me han hablado para eso, pero me da un poco de miedo porque sé cosas muy fuertes de mis amigas famosas y de gente que me rodea, pero me voy a aventar", declaró a medios de comunicación Palacios.

La gran Angélica María y Alfredo Palacios. Foto: Instagram

El programa de radio Salud y belleza, de Alfredo Palacios, se transmitía por Radio Fórmula y era uno de los más escuchados en Ciudad de México y en toda la república mexicana; en él, el estilista daba consejos al público sobre estilo y para lucir bien, además sobre cómo llevar una vida saludable.

La inesperada despedida del mundo de la belleza

El pasado mes de agosto, Palacios cumplió 29 años al frente de su programa radiofónico "Salud y belleza", donde celebró una carrera llena de éxito y trabajo rodeado de su equipo de trabajo y Olivia Collins sin saber que sería su despedida del mundo de la belleza y recibiendo cientos de felicitaciones telefónicas que fueron mostradas a lo largo de la trasmisión especial.

Agradezco que la gente me perciba de esa manera, pero siempre he dicho que lo único que hago es realizar mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible, eso sí, siempre con una buena actitud", dijo el presentador en aquella ocasión.

También señaló que no había sido fácil, pero se hace fácil cuando uno quiere trabajar y no le pone ningún límite a su trabajo, pues para él: "el trabajo es mi mejor amigo, me ha dado de comer, con eso cubro a mi familia", contó emocionado durante aquella celebración que se convertiría en la última de su carrera.

Asimismo, detalló que el programa le había dejado muchas satisfacciones y reconocimientos a lo largo de su trayectoria como maquillista de las estrellas y que nunca había tenido problemas con la fama y el ego, temas que ha sabido manejar desde hace muchos años.