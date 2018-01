Las excéntricos lujos de la 'Bebeshita' de Enamorándonos

Hace unas semanas se revelo el sueldo que recibe la integrante de Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', y es que tras el destape de la cuantiosa cantidad sin pena alguna ella presume en que lo gasta y a donde va.

Ahora la sensual participante del programa presume una vida fabulosa y llena de glamour como si se tratara de una socialité y es que ahora aparece en coches lujosos, así como cenas y eventos que parecen exclusivos.

Bb asómate ya llegue por ti #runrunrun Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el Dic 28, 2017 at 4:30 PST

Y ahora con la nueva vida de reventón que lleva la joven muchos usuarios no están de acuerdo e incluso mencionaron que su vida es una farsa, ya que en un video anterior la chica mencionó que necesitaba un coche ya que no tenía uno, aunque sus imágenes digan lo contrario.

Te invito a cenar #thereefplayacar Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el Nov 9, 2017 at 7:26 PST

Cabe mencionar que no solamente a la 'Bebeshita' le va bien económicamente ya que a otros integrantes también les va de maravilla como a A Oski, quien supuestamente es de los que más gana, se le aplico un cálculo mediante una página que desglosa el salario de los canales de dicha plataforma de videos, termina embolsándose alrededor de 128 y dos mil dólares mensuales; mientras que anualmente sería mil 500 y 24 mil 500 dórales.

Mientras que otros participantes revelaron lo siguiente: "Ya me acabé lo que me pagaron en Enamorándonos, que bueno… que no me pagaban, nos pagan a todos 2 mil pesos y 500 si aceptamos cita. Imagínense diario Óscar, que tiene portales diarios, nombre, millonario más que la conductora", afirmó una exparticipante del programa.

