Las exigencias de Maluma y otros famosos para aceptar cantar en Viña del mar

México. En el mundo del espectáculo hay artistas súper famosos que conservan su humildad en todo momento, pero también otros que quizá no son tan famosos, pero se pasan de exigente en muchas ocasiones durante sus presentaciones. Maluma habría sido uno de los cantantes que en su visita al Festival de Viña del Mar en Chile habría hecho peticiones especiales para poder estar.

El diario chileno BioBiochile hace un recuente de algunos famosos que han sorprendido a los organizadores con peticiones especiales para ser atendidos en Chile al visitar el citado Festival que es mundialmente reconocido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Morryssey. Foto Instagram

El colombiano Maluma, por ejemplo, de acuerdo con el canal Tvn llegó a Chile con otros nueve acompañantes, entre ellos su mamá y hermana y no llegaron a hotel, sino que pidió privacidad y se hospedó en una lujosa propiedad con estrictas medidas de seguridad, cables de electricidad, rejas y vigilancia constante.

Además, el reguetonero llevó consigo a un chef profesional, pues se sabe que tiene un gran gusto por la gastronomía exquisita. Según medios chilenos, esta persona debía estar disponible 24 horas.

Luis Miguel, por su parte, de quien próximamente se estrenará Luis Miguel, la serie, segunda temporada, a través de Netflix, fue invitado a participar en otra de las ediciones del Festival Viña del Mar y pidió, entre otras cosas, 120 toallas blancas y solo utilizó tres.

Foto de Instagram

De acuerdo con la información compartida en ese entonces por la agencia EFE, el cantante de temas como Decídete y La incondicional habría solicitado que nadie se encontrara con él tras bambalinas y exigió no ser interrumpido mientras se presentaba, algo común en ese festival.

En el caso de Morrissey pasó algo especial, puesto que según dio a onocer en su momento EFE, el exmiembro de la reconocida banda británica The Smiths sorprendió por su comportamiento, que también fue noticia en 2012 y pidió no ser interrumpido, lo que molestó a los jurados del certamen e hizo que muchos de ellos se fueran antes de tiempo.



Morrissey pidió que su camerino fuera cubierto con toallas blancas e hizo que todo el personal de la Quinta Vergara, el recinto donde generalmente se lleva a cabo el Festival, permaneciera encerrado porque no quería ser abordado por nadie y hablar con nadie, además pidió que no se sirviera, ni se consumiera carne frente a él.

Marc Anthony, el exesposo de Jennifer López, ha estado en tres oportunidades al Festival de Viña del Mar. En 2012, por ejemplo, solicitó estar en un espacio con paredes blancas y que le dieran 20 toallas negras, además pidió una botella de vino que costaba cerca de un millón de pesos colombianos.

El español Alejandro Sánz, cantante de temas como Corazón partío, también fue reconocido por sus extravagancias en el festival. En 2016 llegó a Chile acompañado por 53 personas más, que hacían parte de su equipo, de acuerdo con información del medio La Tercera.

Maluma. Foto de Instagram

Romeo Santos, intérprete de Propuesta Indecente, habría sido uno de los artistas que ha hecho exigencias más excéntricas a la producción de la Quinta Vergara. Para su presentación en 2015, él habría pedido dos estatuas de león de oro de un metro de alto para que “resguardaran” su camarín y también se habla de que Elton John solicitó durante su visita al Festival en el año 2013 que su camarín oliera a jazmín.

Roberto Carlos, cantante de Un millón de amigos entre muchos éxitos más, también se añade a la lista de artistas exigentes y según la prensa internacional, él estuvo en 2011 en el festival citado y pidió un camarín amplio que estuviera ubicado cerca del escenario, climatizado a 16°C y adornado con rosas blancas y rojas sin espinas.