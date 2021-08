México.- Luego del escándalo que surgió en el mundo del espectáculo luego de que Adriana Lavat diera a conocer que Rafael Márquez, su ex, y su actual pareja, Jaydy Michel, le habían hecho la vida imposible en los últimos años, la atención se centra en la actriz y sus acciones en Internet.

Resulta que en las últimas semanas la cuenta de Instagram de Adriana ha cambiado de manera drástica, esto porque ha estado compartiendo extrañas fotografías que han desatado la preocupación de sus fanáticos, pero también el miedo, pues lo encuentran un tanto tétrico.

Siendo el 21 de febrero su última fotografía, una selfie luciendo hermosa sin maquillaje, el 20 de junio compartió una imagen que no encaja ni un poco de en su perfil. Hasta ahora van nueve imágenes, que ya desataron la preocupación de todos sus seguidores.

Se trata de la figura de un ave fénix en color rojo, que muchos señalaron, es su forma de "renacer de las cenizas", pero otros temieron a su significado. Luego de las publicaciones, sus seguidores comenzaron a preocuparse y escribirle comentarios al respecto.

Las extrañas fotos de Adriana Lavat en su Instagram y asustan a sus fans

"¿Todo bien?", "¿Qué significa esto?", "Algo no anda bien", "Que miedo", se lee entre comentarios. Pero esto no lo es todo, la última publicación, que data del 21 de junio, fue un video en blanco y negro de lo que parece ser una entrevista, pero en idioma turco.

Luego de la última publicación, muchos comenzaron a sospechar que le habían hackeado la cuenta a la actriz y, entre sus seguidores, rumoran que fue su ex Rafa Márquez, luego de evidenciar los maltratos que ha sufrido por él y su actual pareja.

Hasta el momento, Adriana Lavat, de 47 años, no ha hecho más declaraciones al respecto. La actriz no se ha pronunciado sobre lo sucedido con su cuenta de Instagram, pero sus seguidores están seguros que le han robado el acceso a su perfil y no podrá recuperarlo.