Las falsa noticia de que Ángela Aguilar estuvo embarazada a los 17 años

Hace varios meses atrás, la noticia de un supuesto embarazo de Ángela Aguilar a sus 17 años causó ruido en internet y en los medios de comunicación, misma que la cantante desmintió en un video.

La hija de Pepe Aguilar, Ángela, se vio hace tiempo envuelta en una polémica, pues a su corta edad comenzaba a surgir el rumor de que se encontraba embarazada, cuando ella estaba a punto de cumplir los 17 años, esto tras su aparición en un alfombra roja usando un vestido que por igual fue criticado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ángela Aguilar tomó la oportunidad dentro de uno de sus vlogs en YouTube para aclarar los rumores, e informar a todos si es que de verdad estaba embarazada o no.

Leer más: (VIDEO) Ángela Aguilar toca la guitarra y hace covers de Ximena Sariñana y Ed Maverick

La cantante Ángela Aguilar, siendo actualmente tan exitosa dentro de la industria musical, se ha visto envuelta en algunos rumores y escándalos. Uno de ellos circuló en internet hace un tiempo, donde se decía que la menor de la ‘Dinastía Aguilar’ estaba esperando a un hijo. Otras versiones señalaban que eran gemelos.

El rumor se formó luego de su aparición en la alfombra roja de la ceremonia de premiación de los Sesac Latina. En esta, Ángela Aguilar lució un vestido que generó opiniones divididas entre sus fanáticos y el público en general que vio los looks del evento.

Un vestido color durazno sin tirantes, muy holgado y vaporoso, fue lo que la cantante de ‘Tu sangre en mi cuerpo’ modeló por su paso en la ceremonia de premiación. El público comentaba que este le agregaba años a la intérprete mariachi, especialmente por la elección de acudir con algo más suelto de la cintura que lo usual.

En internet se fue formando el rumor de que la menor de 17 años se encontraba embarazada de su primer hijo, o incluso que se trataban de gemelos, razón por la que decidió no usar nada ajustado que fuera evidenciarlo antes de estar preparada para anunciarlo. Esto se fortaleció luego de que algunos portales de noticias compartieran el rumor, en especial una nota publicada a través de un video en YouTube.

La reacción de Ángela Aguilar a los rumores de embarazo

Es conocido que Ángela Aguilar no solamente es exitosa dentro de la música, sino que también lo es dentro de las redes sociales, sobre todo en Instagram donde comparte su día a día y sesiones de foto luciendo espectaculares vestuarios, y en YouTube, donde publica videoblogs acerca de su vida.

Fue grabando uno de sus videos que Ángela Aguilar se topó por sorpresa con la noticia de su supuesto embarazo. Mientras hacía una dinámica en la que buscaba en Google su nombre para ver qué arrojaban los resultados, la cantante quedó con la boca abierta al enterarse de que eso se estaba comentando de ella.

“¿¡Ángela Aguilar embarazada!?”, exclamó, tomándose con humor las especulaciones. “¡Según yo, no!”.

Leer más: Ángela Aguilar comparte invaluable recuerdo junto a su abuela Flor Silvestre y su papá Pepe Aguilar

La hija de Pepe Aguilar, bromeó al respecto dentro del video, para luego aclarar que no estaba esperando un hijo en ese momento, y que nunca ha estado embarazada.

“No, nunca he estado embarazada. No, no, no”, dijo, para luego cantar una de las canciones de su fallecida abuela, Flor Silvestre, ‘Yo no me caso, compadre’: “No, señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré”.