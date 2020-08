Las famosas más bellas del espectáculo que han salido con los hombres menos agraciados

Por lo general el mundo del espectáculo está rodeado de gente bella, por lo que es muy común ver a las parejas más sexys de la pantalla chica, es por eso que muchos de sus fans quedan asombrados por lo bien que se ven, pero en algunas ocasiones estás parejitas no checan, pues consideran que alguno de los dos no es tan agraciado como el otro, es por eso que aquí te mostraremos que parejas han sido catalogadas como las menos agraciadas de la farándula.

Aunque muchos internautas aseguran que estos famosos se fijaron en el interior de sus parejas y no en su físico, otros aseguraran que solo están con ellos por interés e incluso por publicidad, pues también es común que sus mánagers traten de arreglar algún romance para que les vaya mejor en sus carreras.

La actriz Violeta Isfel de 35 años de edad es la primera en inaugurar esta nota, pues es una de las actrices más bellas de la pantalla chica, sus bellos ojos verdes y facciones de barbie, la han convertido en el sueño dorado de todo hombre, pues siempre ha cautivado a los televidentes, incluso tiene su propio club de fans, quienes compartes las fotos más lindas de la mujer.

Pero algo que siempre le han reprochado a Violeta Isfel es al esposo que tiene, se trata del empresario Raúl Bernal, de quien está totalmente enamorada y es que la actriz aprovecha cada momento libre para demostrar el gran amor que siente por su compañero de vida.

"Violetaisfel.eres mucha mujer para él", "Sin comentarios horrible el muchacho", "Ella lo ha entendido todo, no importa lo físico, sino el interior, Dios los bendiga", "El amor verdadero solo ve el corazón no importa que tan feo seamos si te ven el alma es suficiente más que el físico", le escriben a Violeta Isfel por su galán.



Belinda se ha convertido en tema de conversación desdes la semana pasada y es su actual pareja, Christian Nodal, anunció en redes sociales que es novio de la cantante pop, pero la sorpresa de muchos es la misma que la de Violeta Isfel, pues para los fans de Belinda les parece que la chica es mucho para Christian Nodal, algo que incluso les molesta, pues no es la primera vez que le hacen saber a la interprete de Vivir, que tiene pésimo gusto a la hora de elegir novio.



Actualmente la pareja grita su amor a los cuatro vientos, pues usan las redes sociales para expresar el amor se siente, aunque muchos no están del todos seguros si realmente su relación sea verdadera, lo que sí es un hecho que ambos artistas han dado mucho de que hablar.



Hace poco más de cinco años se supo del romance de la actriz Marjorie de Sousa con el comediante Adrián Uribe, lo que tomó a todos por sorpresa, pues en su momento la venezolana era la protagonista de las telenovelas en Televisa, mientras que el histrión uno de los mejores pagados de la televisora de San Ángel, por lo que nadie podía creer que anduviera aunque pocas veces se les vio juntos, algunos programas de espectáculos aseguraban que a la actriz le daba pena que lo vieran con él, esto debido a lo poco agraciado que era.

Que ocurrencias tan bella mujer que es Marjorie y Adrian tan feo ojalá que no se les ocurra andar juntos, ella se merece alguien tan guapo como ella", "Feo pero se la ligo y ustedes no!", "Era mucha pieza para Uribe", "Ella tan guapa, no me explico como se fue a fijar en un tipo tan corriente y feo", le escribieron a Marjorie de Sousa cuando se habló de dicho romance.