Las celebridades femeninas que supuestamente han recurrido a la brujería

Para muchas celebridades el mundo del espectáculo esta lleno de altas y bajas por lo que algunos de ellos supuestamente han recurrido a la brujería para poder lograr sus objetivos es por eso que aquí te diremos quienes han sido mencionados en su momento de haber recurrido a fuerzas sobre naturales.

Incluso Alejandra Ávalos mencionó hace tiempo en una entrevista que varios de sus colegas en realidad recurren a diversos tipos de magia como protección de envidias.

Galilea Montijo

Galilea Montijo de 47 años, fue señalada en su momento por 'El Rey las extensiones', Daniel Urquiza de haber recurrido a la santería para convertirse en una de las conductoras más importantes de México, incluso la acusó de haberle hecho brujería cuando él acudió al programa Hoy para promocionar su trabajo, ya que uno de sus brazaletes se desabrochó de la nada, dejando en claro que la mujer era de cuidado, incluso en su canal de YouTube mostró otras pruebas.

"Me vale madre que me este haciendo brujería porque ya mi padrino me dijo que me está haciendo brujería, no me voy a callar no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque yo no tengo un jefe así es que con la pena", dijo el experto en extensiones.

Geraldine Bazán

Geraldine Bazán estuvo en la polémica el año pasado cuando su ahora exesposo Gabriel Soto terminó con ella para irse con su novia Irina Baeva, dicha situación al parecer lleno de coraje a la actriz por lo que supuestamente recurrió a un brujo para que la novia de su ex tuviera un accidente, aunque todo empezó con especulaciones el mismo brujo llamado Jorge Clarividente, sacó a la luz los trabajos que hizo para la rubia, pero ella siempre los negó.

Con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. Pero, ¡Ya fue suficiente!, escribió la actriz cuando negó haber realizado brujería para acabar con la carrera de Irina Baeva.

Flor Rubio

La periodista Flor Rubio fue otra de las mujeres que al parecer recurre a métodos místicos para que le vaya bien en lo profesional y es que hace unas semanas el mismo Jorge Clarividente dijo que ayudó a la conductora de espectáculos que le dieran trabajo en Venga la Alegría, pero ella de inmediato aseguró que todo era falso.

De verdad no puede a ver cosa más absurda que lo que publica esta mañana la revista de todos los martes cuyo oficio es mentir, dijo Flor Rubio en el matutino.

Karol Sevilla

Karol Sevilla no se salvó de las acusaciones de brujería, pues Tv Notas señaló que la madre de la actriz y su hermano al parecer realizaron algunos sacrificios para que ella pudiera lograr ser la protagonista de la telenovela Quinceañera, pero ante dichas acusaciones la joven de 20 años no ha dicho nada al respecto.

Pati Chapoy

PatI Chapoy quien es líder en cuestión del periodismo de espectáculos, fue tachada de practicar la brujería por el también periodista Gustavo Adolfo Infante, quien ha tenido rivalidad con ella desde hace tiempo, pues lo ha demostrado en varias ocasiones.

Yo la quiero lejos de mi vida, pero esa señora hace brujería, dijo el conductor en el programa Sale el Sol, por su parte Pati Chapoy se ha defendido de las acusaciones.

