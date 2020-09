Las fotografías de la juventud de Chayanne, donde se demuestra que ha sido un galanazo desde siempre

Con Chayanne se aplica el conocido dicho "el vino, entre más viejo, mejor". A sus 52 años de edad el cantante originario de Río Piedras, Puerto Rico, roba suspiros a sus millones de fans; su manera de cantar y bailar han conquistado la industria musical. A través de los videos y fotografías que publica en sus redes sociales, se puede comprobar que el intérprete conocido por temas como "Provócame", "Tiempo de vals", "Salomé" y muchos éxitos más, ha sido todo un galanazo desde siempre.

En su feed de Instagram Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, suele compartir fotografías y videos de su juventud, cuando empezaba a conquistar a millones de personas con su música, carisma y ese buen porte que lo caracteriza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En uno de estos post, Chayanne compartió una fotografía de un viaje que hizo al bello estado mexicano de Veracruz. "Desde hace muchos años estoy visitando Mexico, donde me abrieron las puertas y apoyaron mi carrera, les comparto esta foto que me hicieron llegar, una de las tantas veces que visité Veracruz. Gracias por darme tanto cariño y apoyar mi carrera".

Chayanne en sus inicios. Foto: Instagram @chayanne

Chayanne puede llegar a conquistar corazones solo con su mirada, para muestra, la siguiente fotografía de su juventud. "Miren lo que me encontré", expresó el cantante boricua. "Lindo", "hermosos ojos mi niño bello", "papucho", "bello mi Chayanne", "siempre has sido bello, pero ahorita estás más bello", "me enamoré de ti cuando te vi en la novela 'Pobre juventud', de ahí siempre serás mi ídolo, bello lindo por siempre", son algunos de los halagos y piropos por parte de sus fans.

El cantante Chayanne se conserva como los buenos vinos. Foto: Instagram @chayanne

Entre otro de sus recuerdos de juventud, Chayanne compartió un video de cuando causó gran furor en la televisión colombiana. Dicho video se trata de su participación musical en el programa "El show de las estrellas" con Jorge Barón. "Es fabuloso ver a este gran cantante en sus inicios de solista, grandes recuerdos", escribió una de sus fans.

Chayanne tuvo sus inicios en 1978 al formar parte del grupo Los Chicos junto a los cantantes Tony, Rey y Miguel. Realizaron varias giras, además grabaron 5 discos y la película Conexión Caribe en 1983. Después de algunos problemas dentro del grupo, se anunció la salida de dos de sus integrantes, incluido Chayanne, quien posteriormente iniciaría su carrera en solitario.

En 1984 lanza su álbum debut como solista, bajo la casa disquera RCA Ariola, titulado "Chayanne es mi nombre", producido por el ingeniero José Antonio Álvarez Alija. Incursiona en la radio con temas como "Y qué culpa tengo yo".

El pasado 28 de junio Chayanne cumplió 52 años de edad y los años no pasan por él. En sus redes sociales compartió el siguiente mensaje: "gracias por todas las felicitaciones de cumpleaños, me siento sumamente agradecido con la vida y feliz de poder compartir con mi familia. Les envío un fuerte abrazo y todo mi amor, a disfrutar las cosas buenas que tiene la vida".