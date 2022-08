Las fotografías que demuestra el por qué RM de BTS, fue elegido como "el hombre más guapo del mundo"

El rapero, cantante, compositor y productor musical Kim Namjoon, mejor conocido como RM, uno de los integrantes y líder de BTS, fue elegido como "el hombre más guapo del mundo", mediante una encuesta realizada en la plataforma T.C. Candler. En la segunda posición de dicha encuesta, quedó el actor británico, quien obtuvo fama internacional tras interpretar a "Superman", en varias películas del Universo extendido de DC.

A continuación te compartimos algunas fotografías que demuestran el por qué RM, fue elegido como "el hombre más guapo del mundo", mientras te hablamos sobre la trayectoria artística de este extraordinario rapero.

Kim Namjoon tiene 27 años de edad y es originario de Dongjak-gu, uno de los 25 distritos de Seúl, Corea del Sur. Antes de debutar en la boy band Bangtan Sonyeondan (BTS), era un rapero underground que se hacía llamar "Runch Randa". Además de colaborar con el rapero Zico, formó parte de Daenamhyup, un grupo de hip hop underground.

Posteriormente, dejó el grupo al ser reclutado por Big Hit Entertainment (hoy Big Hit Music), para formar parte de la primera agrupación que lanzaban.

RM debutó como uno de los integrantes de BTS, el 13 de junio de 2013, junto a sus entrañables amigos Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Su primer lanzamiento fue la "No more dream", canción principal de su single álbum debut " 2 Cool 4 Skool".

Como solista, ha lanzado dos mixtape: "RM" y "Mono". Cabe resaltar que Nam ha producido, escrito y compuesto, gran parte de las canciones de BTS.

Kim Namjoon es uno de los mejores raperos de la industria musical.

"Este es mi trabajo y mi vocación, siento un gran sentido de responsabilidad", comentó el líder de BTS, en una entrevista para Weverse Magazine. "Creo que soy afortunado y feliz de poder preocuparme únicamente por mi proceso creativo. Y me siento muy responsable con aquellas personas que depositan su confianza en mí, por lo que trato de no pasarme de la raya, juzgarme con honestidad y ser siempre profesional".

De acuerdo con RM, esas son las responsabilidades que vienen con el trabajo: las cosas que tiene que hacer y las promesas que no traicionará. "Pero si voy a hacerlo, voy a ser feliz mientras lo hago, eso no siempre va a ser posible, pero generalmente así es como me siento".

Si tuviera que preguntarse, "¿qué es BTS para mí?", respondería que solo son personas que se conocieron, porque estaban destinados a hacerlo.

Pero parece que las estrellas se alinearon y una empresa nueva se convirtió en un unicornio, con el momento perfecto y mucha gente inteligente. Mirando hacia atrás, había muchas ironías y contradicciones en esta industria.

Kim Namjoon pensó que descubriría dichas contradicciones una por una, "y luego, finalmente, entendí todo. Pero ahora siento que no sé nada en absoluto, de todos modos, para resumir: mis veinteañeros jóvenes e imprudentes, los acontecimientos de mis veintes".