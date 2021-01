Las fotos de Carolina Herrera cuando era una jovencita

María Carolina Josefina Pacanins Niño, mejor conocida como Carolina Herrera, se ha vuelto todo un modelo a seguir para muchas mujeres alrededor del mundo, pues con 42 años fundó su propia casa de modas, convirtiéndose en una de las diseñadoras más conocidas e importantes a nivel internacional.

Nacida en Caracas, Venezuela, un 08 de enero de 1939, Carolina siempre se ha distinguido por ser una mujer muy elegante, inteligente, dedicada y también muy hermosa. Hoy, a sus 82 años de edad, destaca con una belleza madura sin igual, sin embargo, son pocos los que la conocerán en sus años de juventud, por lo que te mostramos algunas fotografías de aquella época.

Carolina Herrera en su juventud lucía tan hermosa como hoy, aunque en una versión jovial, con la que se robaba la mirada y la atención de cualquiera que tuviera la dicha de estar ante su presencia, siempre fiel a un cuerpo natural, fue considerada como una de las figuras femeninas más bellas del ámbito de la moda y todo un ejemplo a seguir.

Es frecuente toparse en todos lados con fotografías de la marquesa consorte de Torre Casa, ya que su vida, trabajo e inteligencia han sido elogiadas en las redes sociales por usuarios de Internet, principalmente por mujeres que sueñan en ser como ella en algún momento de sus vidas, pero lo poco común es ver una imagen de ella cuando era joven, ya que los resultados de búsqueda lanzan más fotos actuales que antiguas, aunque si las buscas, seguro las encontrarás.

Gran elegancia, inteligencia y belleza han distinguido a Carolina Herrera. Foto: Instagram

La diseñadora de modas venezolana es considerada como una de las diseñadoras de moda hispana más reconocidas a nivel mundial. Carolina fue hija del comandante Guillermo Pacanins Acevedo, aviador y gobernador de Caracas entre los años 1950 y 1958, y María Cristina Niño Passios; tiene tres hermanas.

Nació en el seno de una familia acostumbrada a fiestas y galas, de ahí su gran gusto por la moda y elegancia, su primer desfile de modas fue de Balenciaga y su abuela fue quien la llevó. Desde que era una niña, acostumbraba a vestir atuendos de alta costura.

A los 18 años se casó con Guillermo Behrens Tello, con quien tuvo a sus dos primeras hijas; Ana Luisa y Mercedes. Tras un divorcio lleno de escándalos, volvió a casarse, en esta ocasión con el aristócrata venezolano Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair, con quien tuvo a otras dos hijas; Carolina Adriana y Patricia Cristina, y de quien tomó su famoso apellido.

Las fotos de Carolina Herrera cuando era una jovencita. Foto: Instagram

Con 32 años, formaba parte de la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo y diez años más tarde decidió incursionar en el mundo de la moda internacional y terminó por convertirse en una de las diseñadoras más exitosas del mundo. Su primer desfile se llevó a cabo en el año de 1981.

En aquella época, fue Diana Vreeland, editora de la famosa revista Vogue, quien le sugirió hacer una colección y, al Aldo de Andy Warhol y Bianca Jagger, en el Studio 54, logró un éxito arrasador, tanto que al siguiente año ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia, a la condesa Consuelo Crespi, a la Reina Isabel II del Reino Unido y Nancy Reagan, sólo por mencionar a algunas mujeres.

Carolina Herrera decidió no tocar su cuerpo con el bisturí y se conservó de lo más hermosa. Foto: Instagram

Su primera colección de moda fue lanzada en 1980, en 1986 ya hacía sus primeras creaciones de moda y en 1988 lanzaba su primer perfume. A lo largo de su carrera ha vestido a las más importantes figuras del mundo como Anna Wintour, Meghan Markle, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Meryl Streep, Kim Kardashian, Salma Hayek, Taylor Swift, Renée Zellweger, Tina Fey, Nicole Kidamn y Sofía Vergara, sólo por mencionar a algunas.

Con gran estilo y elegancia, Carolina Herrera se ha vuelto una de las diseñadoras de mayor éxito en América y el mundo, como creadora ha sabido cómo interpretar perfectamente los gustos y necesidades de una mujer amante del lujo y la elegancia, por lo que ha sido nombrada en diferentes ocasiones como la dama de la elegancia y sofisticación.

Gracias a su dedicación ha ganado diferentes reconocimientos en el mundo de la moda como Premio Retrato de una nación, Premio al artista del año por The Couture Council of The Museum at the Fashion Institute of TechnologyThe Couture Council of The Museum at the Fashion Institute of Technology, Premio al Estilo del Diseñador del año y el Moda Award for Top Hispanic Designer.

Además de ser una de las más importantes diseñadoras dentro de la industria textil, en la industria de la belleza se ha colocado como una de las mejores perfumistas del mundo. En la actualidad cuenta con 60 perfumes en su lista, siendo "Carolina Herrera" el primero de todos lanzado en 1988.

Tan grande es su popularidad en el mundo, que con sólo ver las iniciales "CH" en cualquier lugar o escucharlas, todos pueden reconocer de quién se está hablando de forma inmediata.