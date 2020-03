Las fotos de Jessica Díaz la nueva novia de José Ron

El actor mexicano José Ron decidió hacer pública su vida amorosa y confirmó su relación con la cantante sinaloense Jessica Díaz por medio de una romántica fotografía acompañada de un emotivo mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram.

José, de 38 años, y Jessica, de 29, emocionaron a sus seguidores tras finalmente revelar su noviazgo. Después de más de cinco años de amistad, los famosos decidieron formalizar su relación y sorprendieron en redes sociales.

Dicen que el hombre propone pero Dios dispone! Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo!", dedicó Ron a Díaz en Instagram.