Las fotos más tiernas de Lucero Mijares cuando era tan solo una niña

Lucero Mijares Hojaza es símbolo de música para muchos internautas, y es que la joven de 15 años de edad, ya alcanzó la mima popularidad que sus padres Lucero y Manuel Mijares, es por eso que te mostraremos más fotos de la chica quien también cuenta con su propia fan page, es por eso que te mostraremos fotos de cuando era una niña.

Si vemos las fotos de Lucero Mijares podemos ver a simple vista que fue una niña muy querida tanto por sus padres como familiares, pues siempre había una sonrisa en su cara dejando en claro que amor era lo que sobraba en el hogar de la joven, quien ahora es una adolescente muy querida no solo por el público de su madre, sino por el imperio de fans que está creando.

A pesar de que los padres de Lucero son artistas ellos siempre tuvieron tiempo para ella, pues los medios entre 2009 y 2011 siempre captaron las actividades familiares entre padres e hija, como las salidas a la playa o ir a comer, la joven tuvo una infancia muy linda a pesar de que sus padres están separados las cosas siguen fluyendo de maravilla.

Otra de las cosas que llaman la atención de la niñez de Lucero Mijares, es que ella a pesar de que estuvo todo el tiempo con su madre, con su padre había un cariño especial, pues es muy común que los padres siempre consienten más a las mujeres y el caso de este es la misma cantante a quien le encanta hacer duetos con su padre con quien según los usuarios ambos se parecen demasiado.

La infancia de Lucero Mijares también fue algo diferente a la de otros niños, pues ella desde muy joven conoció a diversas celebridades y también se la pasaba jugando detrás de los escenarios o en los foros de televisión, pues por ningún motivo Lucero la dejaba sola.

Lucero Mijares con su padre/Instagram

La sonrisa de Lucero también transmite mucha paz, pues en ese rasgo es idéntica a su madre, pues para sus fans la sonrisa entre ambas famosas es indiscutible, por lo que de inmediato se les viene a la mente las películas que hizo la cantante en su juventud, donde era la estrella del momento.

Hablando de películas algunos fans de Lucero Mijares desean que la chica haga películas al igual que su madre, pero desde un principio los padres de la menor han dicho que ella hace música a lado de sus padres como una especie de hobbie, pero que lo haga de manera profesional al parecer no.

"Esa niña me encanta es rosa auténtica como mi hija", "La misma sonrisa de Lucero increíble es linda como su mami", "Me encanta que está niña sea eso: NIÑA!!!! natural, sin poses y con una sonrisota que me hace recordar cuando alguna vez fui peque!", le escriben a Lucero Mijares en redes sociales.

Así eran las Navidades de Lucero Mijares/Instagram

Muchos creerán que Lucero Mijares por ser hija de artistas tiene un ego muy grande, pero lo que pocos saben es que la menor es muy tímida, incluso le cuesta un poco de trabajo desenvolverse en el escenario aún estando sus padres presentes, pero la humildad que se carga cuando se expresa deja a todos atónitos, además de una inocencia única.

Cabe mencionar que Lucero Mijares ha sido comparada con la misma Ángela Aguilar debido a la potencia de su voz, por lo que los medios las han hecho más populares de lo que ya son, por lo que muchos se sorprenderían demasiado verlas sobre un escenario interpretando varias canciones.