Las frases más célebres de Elvis Presley "El Rey del Rock and Roll"

Hay momentos que no solamente marcan la historia; hacen la historia. Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero hace exactamente 48 años un 14 de enero de 1973 Elvis Presley, "El Rey del Rock and Roll", le dio al mundo uno de los hechos más emblemáticos en la historia de la música al hacer el primer concierto transmitido vía satélite "Aloha from Hawaii". Para celebrar este grandioso acontecimiento llevado a cabo por un ícono, no solo del rock, sino de la cultura, te hemos preparado algunas de las mejores frases del "Rey" que seguramente te harán reflexionar sobre la vida.

Antes que nada, para poder entender de mejor manera las frases de este renombrado cantante estadounidense, primero tenemos que hacer un pequeño viaje por su vida, pues lo cierto es que aunque hayamos crecido escuchando sus canciones o sus grandes hazañas, muchas veces no nos gana la curiosidad por irle a echar un vistazo a su historia de vida, sobre todo a los años anteriores a que se hiciera famoso.

A pesar de ser todo un ícono del galanteo en el mundo del rock and roll, Elvis Presley fue un niño marginado por sus compañeros de escuela/ Fuente: @ElvisPresley

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tulepo, Misisipi, Estados Unidos. Debido a la escasa ambición de su padre, la pequeña familia conformada por el pequeño Elvis, su madre Gladys y su padre Vernon, usualmente dependían de los apoyos que podían brindarles, tanto el gobierno como los vecinos. Cuando Elvis tenía 3 años, su padre fue enviado a un centro reclusorio durante 8 meses, ya que su padre fue acusado de falsificar un cheque escrito por el dueño del terreno de la casa, motivo por el cual también perdieron la casa y él y su progenitora tuvieron que mudarse a casa de unos familiares.

Durante sus primeros años en la primaria fue alentado a participar en un concurso de canto por una de sus maestras a quien había impresionado su voz después de escucharlo cantar unos rezos matutinos imitando la interpretación de una canción country del cantante Red Foley. Transcurridos meses de su primera presentación en público, le regalaron una guitarra como obsequio de cumpleaños y, un año más tarde, sus tíos junto a un pastor de la iglesia a la que asistían sus parientes le bridaron calses de esta. A pesar de que aprendió "un poco" a tocar la guitarra, años después confesaría que en aquel momento no se habría animado a cantar debido a que en ese entonces era muy tímido.

En el transcurso de su sexto año de primaria, era por demás un alumno marginado. Pasado un año, cuando se animó a llevar su instrumento de cuerdas al instituto y cantar algunas canciones, los demás niños lo veían raro y comúnmente era victima de crueles burlas por parte de ellos; algunos lo consideraban como un niño "roñoso" que cantaba y tocaba melodías "hillbilly" (término peyorativo que se usa en los Estados Unidos para designar a los pobladores de zonas marginadas generalmente rurales o montañosas), puesto que por esos años su familia vivía en un suburbio afroamericano.

Bueno, una vez que te hemos hecho un pequeño esbozo de los primeros años del Rey del Rock and Roll y de los movimientos sensuales, ahora sí te dejamos una pequeña lista con las frases que, a nuestro parecer y discernimiento, son las más memorables de este grande de la música del siglo XX:

"No critiques lo que no entiendes. Nunca caminaste en los zapatos de ese hombre"

"La gente piensa que estás loco si piensas sobre cosas que no entienden"

"Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan... porque más que te derrumben un sueño, te lo derrumbas tú mismo"

"La verdad es como el sol, puedes ocultarla por un tiempo, pero no va a desaparecer"

"Cuando las cosas van mal, no vayas con ellas"

"Los animales no odian y se supone que somos mejores que ellos"

"Nunca esperes al mañana, ¿y si el mañana nunca llega?"

"La imagen es una cosa y el ser humano otra. Es muy difícil vivir como una imagen"

"Haz lo que sea bueno para ti, mientras no hagas daño a nadie"

Y... por último 2 frases sobre lo que más apasionó a Elvis Presley en el transcurso de su existencia: el rock and roll.

"El ritmo es algo que se tiene o no tiene, pero cuando lo tienes, lo tienes todo"

"La música nunca puede ser mala, digan lo que digan del rock´n roll"

Hasta aquí las frases que el gran Elvis Presley legó a la humanidad. Te invitamos a celebrar el primer concierto transmitido vía satélite escuchando sus más grandes éxitos. ¡No olvides mover esas caderas!