Las grandes enseñanzas que Flor Silvestre no ha dejado

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, deleitó a su público en su faceta como emblemática cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano. La esposa del también cantante Antonio Aguilar, falleció la mañana del pasado miércoles 25 de noviembre de 2020 en su hogar en el rancho El Soyate, ubicado al sur del estado de Zacatecas, México. La hermosa intérprete de la música murió a sus 90 años de edad.

Al morir, la abuela de Ángela Aguilar nos dejó muchas enseñanzas que van desde lo familiar hasta el amor verdadero. Antonio Aguilar era todo un caballero y Flor Silvestre toda una dama; estuvieron juntos por 52 años. La historia de amor del llamado "Charro de México" y "La reina de la música mexicana", es una prueba clara que las almas gemelas existen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cantante de conocidos temas como "Cielo rojo" y quien debutó en la película "Primero soy mexicano", manifestó en vida que Dios le había mandado un hombre especialmente para ella, un hombre considerado, bueno, lindo: "conmigo era maravilloso, por eso yo me dediqué enteramente a él, en el espectáculo andábamos para un lado y para el otro, juntos, felices, llevando nuestras canciones mexicanas", manifestó la mamá de Pepe Aguilar en una charla con Juan García Lazalde.

Una de las grandes enseñanzas de Flor Silvestre, es que cuando hay amor verdadero, tus prioridades cambian, pues tu único deseo es pasar con el ser amado cada momento hasta el último día. "Nunca nos pudimos separar porque no quise separarme, dejé todo, dejé películas, todo, lo único que me quedó fue que seguí grabando discos, pero todo lo demás, presentaciones (lo dejé), por que él era mi todo, Dios me lo mandó para mi felicidad y eso es lo que estoy ahorita disfrutando, todos esos recuerdos, cada momento de mi vida estoy recordando, todo eso tan bonito", mencionó la hermosa señora Guillermina Jiménez Chabolla en aquella entrevista.

Su historia con Don Antonio Aguilar es digna de admirarse y tomarse como ejemplo, así lo considera Pepe Aguilar, quien en sus redes sociales expresó: "hay amores que inspiran por generaciones, así es el caso con el amor que mis padres se tenían, un amor de película". (Flor Silvestre sepultada junto a Antonio Aguilar al son del mariachi y de la banda).

Pepe Aguilar seguirá las enseñanzas de su mamá

Flor Silvestre, matriarca de la Dinastía Aguilar, enseñó a toda su familia a mantenerse unida ante cualquier adversidad. Su hijo Pepe Aguilar prometió ante el cuerpo de su madre, antes de ser sepultada junto a su gran amor Antonio Aguilar en un tumba en lo alto de un cerro dentro de El Soyate, a seguir este ejemplo de su progenitora y que por él, no quedará hacer todo lo posible para que la familia siga unida.

La muerte de Flor Silvestre causó gran tristeza; su primogénita Dalia Inés Nieto Jiménez (hija que tuvo en su primer matrimonio con Andrés Nieto), dijo al programa Ventaneando de TV Azteca, que su bella mamá había sido operada hace un tiempo de uno de sus pulmones y que el deterioro de su organismo fue paulatino: "cuando no te empieza a fallar una cosa, te falla otra, salió de una crisis que tuvo de que su frecuencia cardíaca estaba alta y no se le podía bajar, se le encontró un medicamento para que se le bajara y ya cuando estábamos todos tan contentos, pues de repente se fue".

La también abuela de Leonardo Aguilar y Majo Aguilar, murió después de desayunar, estando en compañía de la persona que la cuidaba y de su enfermera. Posteriormente dieron aviso a sus familiares. Guillermina Jiménez Chabolla también nos enseñó a sentirnos orgullosos de ser mexicanos y amar a nuestros seres queridos.