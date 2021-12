Las grandiosas voces de Javiera Mena y Myriam Hernández, unidas en la canción dance pop "Dunas"

Para despedir de la mejor manera este año, dos de las voces femeninas más populares de la música chilena, Javiera Mena y Myriam Hernández, sorprenden a sus respectivos fans al trabajar por primera vez juntas y lanzan el dueto "Dunas", una canción de base dance pop. La destacada baladista y la cantautora electrónica; se preparan para lanzar sus respectivos nuevos discos.

Javiera Mena manifestó que "Duna" estuvo inspirada en el sonido ochentero de Prince, con una letra "muy sensual, de hecho, se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood".

El tema en mención habla sobre el deseo, "un deseo no concluido, en imágenes del desierto, es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes".

Desde sus inicios en el 2006 con el álbum "Esquemas juveniles", Javiera Mena ha reconocido la importancia de Myriam Hernández en su música, como una referencia femenina y romántica en el cancionero chileno y latinoamericano.

En los últimos años, había producido versiones para dos de sus éxitos, "La fuerza del amor" y "Huele a peligro", que fueron elogiadas por Myriam, revelando una admiración mutua y que ahora se ha convertido en la primera colaboración entre ambas artistas.

"Dunas" es un nuevo adelanto de lo que será el quinto álbum de estudio de Javiera Mena, actualmente residente en Madrid, y una de las voces más interesantes de su generación en el pop latinoamericano.

El audiovisual de la canción hace un guiño al icónico clip de "El hombre que yo amo", que catapultó la imagen de Myriam Hernández a finales de los años ochenta.

Javiera Mena estuvo realizando presentaciones en Perú, Chile, Argentina, México y anuncia para el 2022 un nuevo álbum y su presencia en festivales como Estéreo Pícnic en Colombia, el Ritual Fest chileno y el Festival En Órbita en España.

Por su parte Myriam Hernández, viene de presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Chile; se prepara a lanzar su nuevo álbum "Sinergia" producidas por el español Jacobo Calderón, además con conciertos confirmados en Bogotá y Medellín en Colombia y el Movistar Arena en Santiago de Chile.