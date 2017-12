Las graves heridas que sufrió Larry Hernández tras accidente

Larry Hernández sufrió un tremendo accidente el día de ayer, tras ir en su bicicleta al parecer a exceso de velocidad, y repentinamente se estrella contra el pavimento. En el mismo video aparece, ya en manos de un médico, quien lo atiende, pero su rostro luce ensangrentado.

Como todos saben Larry es fanático de las redes sociales y en ellas se muestra muy activo interactuando con sus seguidores por lo que no dudo ni un momento en compartir como se encontraba después del fuerte golpe.

"Muchas gracias a todos los que están preocupados por mí, sufrí una caída y me van a operar porque perdí varios dientes y se me partió el labio y parte del cachete y el cirujano plástico está muy positivo que todo va a salir bien así que les agradezco de corazón su preocupación, les pido que Oren por mí en las Siguientes horas y ya que salga de la operación vuelvo a notificarles mi estado, estoy bien y Dios está conmigo porque podría hacer sido más Grabe y él estuvo en todo momento, las cosas siempre pasan por algo y ese 2017 me tenía esto ya y de esto sacare algo positivo. Dios los bendiga y a mí no me olvide esta foto Fue minutos antes del accidente de bicicleta".

Alrededor de las 13:00 horas de este día viernes, Larry subió a su cuenta de Facebook dos videos, en uno aparece recibiendo atención médica. No dice una sola palabra, pero su rostro se mira completamente bañado en sangre; en el otro video se aprecia cuando el cantante va en su bicicleta, grabándose, y de repente se va contra el suelo.



Más de Larry...

Respuesta de Larry Hernández a usuario sorprende a todos.

Larry Hernández es considerado como uno de los famosos que no tiene pelos en la lengua con sus declaraciones las cuales siempre dan de que hablar en su reality show y redes sociales el intérprete siempre ha mantenido una postura a la defensiva.

En Facebook o Instagram el cantante siempre está al pendiente de quien cuestiona su estilo de vida, ropa e incluso sus estados de ánimo por lo que a la hora de responder a ciertos usuarios lo hace al estilo Niurka Marcos.

Ahora en estas fechas navideñas, al parecer el corazón del intérprete de "Ojalá que te vaya mal" mantuvo la compostura y respondió de una manera muy educada a un internauta el cual deseó que Larry fuera golpeado.



Usuario

-Ojalá te partan tu m#$%#

A lo que Larry respondió

-Ojalá Dios te perdone Feliz Navidad.

Acompañado de una leyenda "Que triste ver esta clase de comentarios en pleno día de NAVIDAD, así nunca seremos una mejor Raza NUNCA"

De inmediato diversos seguidores de la red social defendieron a su artista además de felicitarlo por la forma tan educada de contestar.

El día que Larry entró al ojo del huracán por estar en contra del reguetón.

Larry Hernández es de esos cantantes de música regional mexicana que no le tiene temor al escándalo. Además de sus problemas con la justicia estadounidense y uno que otro choque con sus fans, Hernández regresa este año también a cantar corridos.