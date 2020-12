Las hermanas Kylie y Kendall Jenner revelan secretos con video de Tik Tok

Kylie y Kendall Jenner se dieron a conocer a temprana edad por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians. Por ello, gran parte de sus vidas y sus fricciones estuvieron bajo el escrutinio público. Tal es el caso de las recientes tensiones entre las hermanas que preocupó a sus fans.

No obstante, las hermanas Jenner demostraron la buena relación que mantienen a través de un divertido video de Tik Tok, donde hicieron alarde de sus dotes de modelaje al ritmo de It’s Tricky, del rapero Run DMC, y revelaron secretos bien conocidos por muchos de sus seguidores.

Dicho video fue en respuesta al reto de Two Sides lanzado en la plataforma social durante el Día de Acción de Gracias. Este consiste que los jugadores deben de decidir si avanzar a la izquierda o derecha para elegir las palabras que aparecen en ambos lados de la pantalla.

Al inicio del Clip se ve a las hermanas caminar como se hacen en las pasarelas, mientras se acercan a la cámara. Kendall lo hace con alarde de su experiencia como “Supermodelo” y Kylie solo presume la belleza de “Modelo de instagram” que la hizo triunfar en la red social.

Lo que en un principio dio la impresión de tener un poco de profesionalismo, pronto se convirtió en un jugueteo entre las hermanas, pues en un momento Kendall dio un empujón a Kylie para que cambiara de categoría.

Como parte del video, establecieron que Kendall es la hija favorita de su controversial padre Bruce/ Caitlyn Jenner, mientras que Kylei es la hija predilecta de Kris Jenner, matriarca del clan Kardashians. Lo cual es evidente para todas las personas que ha seguido el reality familiar desde sus inicios.

De igual forma, revelaron detalles de sí mismas, diferencia y similitudes, muy conocidas por sus seguidores. Por ejemplo, que a Kendall prefiere los “hoopers” para un romance y Kylie profiere a los raperos. También se hizo un guiño del gusto de la hermana mayor por los jugadores de baloncesto.

Referente a las actividades, entre salir o quedarse en casa, las Jenner coincidieron en que prefieren por la tranquilidad del hogar al estrépito de la calle, pero luego se ve a Kylei cambiar de elección en este rublo.

Kendall dejo ver que es de “bajo mantenimiento”, es decir que no gasta exorbitantes sumas de dinero para mantener su imagen. Por su parte, Kylie admitió que ella no escatima en gastos para verse bien, e incluso lanzó un beso en señal de orgullo.

El Juego cerró con una difícil pregunta que terminó en juguetones jaloneos. Esta consistía en elegir entre ‘borracha descuidada’ y ‘borracha graciosa’. Como era de esperarse, Kylie intentó tomar la segunda opción, pero su hermana la detuvo y quedó evidenciada.