Las hermanas Kardashian están peleadas

Las hermanas Kourtney y Kim Kardashian están peleadas. Hay guerra en el clan Kardashian: Kourtney contra su hermana Kim. "Kourtney cree que Kim está hambrienta de atención.

También opina que la manera en que Kim cría a sus hijos es repulsiva. Ella los ostenta como si fueran accesorios, y eso no es como Kourtney hace con sus hijos", dijo una fuente a Radar Online.

De acuerdo con el informante, ambas socialités no se llevan bien desde hace tiempo. Cree que es poco probable que Kourtney, de 39 años, y Kim, de 37, recuperen la estrecha relación de antaño.

"Kim siempre ha tratado de superar a Kourtney desde que eran pequeñas porque ella es su hermana mayor y Kourtney siempre la ha hecho menos por eso".

El encojo entre las hermanas ya se vio reflejado en su reality Keeping Up With the Kardashians, cuya temporada 15 debutó el fin de semana con una gran pelea entre ellas.