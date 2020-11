Las hermosas palabras de Flor Silvestre a su primogénita Dalia Inés Nieto Jiménez

Flor Silvestre siempre le demostró a su primogénita Dalia Inés Nieto Jiménez, lo orgullo que estaba de ella por ser una gran mujer y una digna representante de la música mexicana. En la década de los 70's Dalia comenzó a seguir los pasos artísticos de su mamá.

Dos semanas antes de fallecer Guillermina Jiménez Chabolla, conocida como Flor Silvestre (quien interpretaba canciones como "Cielo rojo"), su hija Dalia Inés Nieto Jiménez compartió en su perfil de Facebook un video donde su mamá le daba un gran reconocimiento. Sin duda alguna uno de los muchos momentos madre e hija que Dalia atesora en su corazón.

"Yo me siento orgullosa de ti, porque yo he visto los programas y me siento orgullosísima de ver como llevas el folclor nuestro, como te gusta, como tienes tan cosa de todos los estados de la república y lo haces con tanta dignidad hija, que de verdad te felicito", le dijo Flor Silvestre a su hija mayor en un programa de televisión hace ya varios años. Ante estas hermosas y significativas palabras de su progenitora, la cantante le respondió con mucho respeto y amor: "gracias mamacita".

Dalia Inés Nieto Jiménez es fruto del primer matrimonio que tuvo Flor Silvestre con Andrés Nieto, de quien se divorció por su carácter irritable y su afición al juego. La primera hija de la emblemática actriz de la época de oro del cine mexicano, nació el 27 de febrero de 1948 en la ciudad de Santa Fe, Argentina, pero fue registrada en el consulado de México.

La hermosa mamá del cantante Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar, falleció la mañana del pasado miércoles 24 de noviembre a sus 90 años de edad "apaciblemente y por causas naturales", expresó la Familia Aguilar en un comunicado de prensa. La esposa de Antonio Aguilar falleció de un momento a otro en su hogar en el rancho El Soyate, ubicado en Villanueva, estado de Zacatecas, México. Al funeral y sepelio de Flor Silvestre asistieron sus familiares más cercanos y amistades más allegadas a la familia. Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, estuvieron a puerta cerrada.

Unas horas antes de que Guillermina Jiménez Chabolla fuera sepultada al lado de su amado Antonio Aguilar, su hija Dalia Inés charló un momento vía telefónica con el programa Ventaneando de TV Azteca, donde manifestó que "lo que planeamos, fue eso, despedirla pues con fortaleza, aquí está su lugar, ella ya no se había querida salir del rancho, de esta casa que fue su trono, su refugio de amor". Sobre la última voluntad de su madre, dijo que siguiendo su voluntad sería enterrada "ahí en la ermita donde está mi papá Antonio, no era mi papá, pero siempre así le dije, esa era su voluntad que no se le cremara, pero está tan bonita, tan en paz su rostro y yo creo que ya venía una fase más dolorosa para ella".

¿De qué murió la hermosa Flor Silvestre?

Sobre el estado de salud que tuvo en sus últimos momentos la gran e inmortal diva de la música mexicana, la hermana mayor de Pepe Aguilar comentó, "hace mucho tiempo le operaron su pulmón y claro que el deterioro del organismo es paulatino. Entonces cuando no te empieza a fallar una cosa, te falla otra. Salió de una crisis que tuvo de que su frecuencia cardíaca estaba alta, alta y no se le podía bajar, se le encontró un medicamento para que se le bajara y ya cuando estábamos todos tan contentos, pues de repente se fue".

La hija de Flor Silvestre y Andrés Nieto, antes de seguir los pasos de su mamá, fue maestra y traductora de inglés. La primera película en la que participó se llamó "Mi aventura en Puerto Rico", cinta que se estrenó en 1977, sin embargo, su presentación estelar en la pantalla grande ocurrió en 1981 en la película "Noche de carnaval".

Dalia Inés, quien heredó también la belleza de su progenitora, ha grabado tres álbumes: "Dalia Inés" (1984), "Dalia Inés con el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez" (1989), y "Alegría y sentimiento" (2008). Por varios años cantó y bailó en su revista musical "Mi México", un show de variedades con música y danzas tradicionales de diferentes estados de la República Mexicana. Dicho show lo presentó en importantes lugares como el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Blanquita y el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.