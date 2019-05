Las hijas y las nietas de Silvia Pinal que se han enamorado del mismo hombre

La historia se vuelve a repetir en una de las familias más famosas del espectáculo en México, se trata de la dinastía Pinal, encabezada por Silvia Pinal, una de las últimas actrices del Cine de Oro.

Y es que la primera actriz, le dejó de hablar a su hija Sylvia Pasquel, por más de 9 años, ya que ambas se enamoraron del mismo hombre, Fernando Frade, quien al final se casó con Pasquel, creando una gran ruptura entre ambas, envuelta en el escándalo.

Dicho romance ocurrió en 1983 luego de que Silvia Pinal se divorciara de Enrique Guzmán, iniciando una relación con el hombre que la enamoró durante más de ocho años, pero lo terminó debido a que tenía una fuerte adicción con el alcohol.

Por si fuera poco Silvia Pinal nunca se enteró del romance que su ex mantuvo con su hija hasta casi después de que ambos se casaran, pero Pasquel asegura que su madre fue quien se metió en la relación primero, hecho que Pinal nunca reveló en su libro biográfico 'Esta soy yo'.

Silvia Pinal y Fernando Frade/Internet

"Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre...", expresó Pasquel en una entrevista.

Ahora quienes enfrentan una pelea similar por el amor de un hombre son Alejendra Guzmán y su hija, Frida Sofía, pues desde hace unos días se había dicho que la hija de Silvia Pinal y su nieta, se dejaron de hablar debido a que la cantante supuestamente sale con el exnovio de la joven.

El rumor creció aún más cuando e chofer de Alejandra Guzmán, recogió a Christian Estrada, a las afueras del aeropuerto de la Ciudad de México, desatando la controversia y confirmando aún más el distanciamiento que ambas mujeres enfrentan.

Cabe mencionar que la reconciliación entre Pinal y Pasquel, fue de una manera muy dolorosa ya que la hija que procreó la actriz, con Fernando Frade, había muerto en un accidente por lo que madre e hija se volvieron a reencontrar para enfrentar el duelo.