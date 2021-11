Las humillaciones que María Félix le hizo a Carmen Salinas

México.- Tiempo atrás, Carmen Salinas ofreció una entrevista para los medios de comunicación en donde recordó cómo fueron sus días de trabajo al lado de la imponente María Félix, "La Doña", y reveló las humillaciones que le hizo en aquel momento.

No todo era color de rosa en la relación que mantuvieron ambas actrices, dos de las figuras más queridas de todo México, pues Carmelita relató que en un principio fue muy duro poder trabajar al lado de La Doña, sin embargo, un duro golpe de la vida las terminó uniendo.

En su encuentro con los medios de comunicación, la también productora recordó que en una ocasión, al salir al salir al lado de María Félix, la tomó del brazo y ella le pidió de inmediato quitarle la mano, pues la iba a ensuciar, pero con esa voz y actitud que la caracterizaba, comenzando así con una etapa de humillaciones a Salinas.

Posteriormente, Carmen Salinas recordó cuando fue contratada para abrir y cerrar el espectáculo de Fanny Schatz en Rosarito, al día siguiente fue directo al restaurante, donde se encontró con María y decidió hacerle compañía sentándose a su lado y ese momento vivió una de las humillaciones más fuertes.

La Doña le pidió a la actriz levantarse de su lado y retirarse, pues tenía una reunión muy importante. "Al día siguiente me levanto y voy al restaurante y voy y me siento a su mesa y me dijo: '¿quién te dijo que te sentaras aquí?', le dije: 'es que la vi sola y le quise hacer compañía', me dijo: 'retírate porque viene gente muy importante'", contó.

Entonces, del lugar de fue al lobby del hotel en el que se hospedaba y en eso pasó María y le cuestionó si iba a Tijuana, Carmen, sorprendida, se preguntó si era a ella a quien le preguntaba y efectivamente, así que se fue con ella de viaje, sin saber lo qué pasaría después.

Ya en el lugar visitaron una tienda de lujo y María comenzó a pedir ropa, calzado, accesorios y hasta perfumes, permaneciendo por 5 horas ahí junto a Carmen. Al terminar le pidió abrir los brazos como si fuera a abrazarla y comenzó a colgarle todas las bolsas y darle las cajas, pues sólo la llevó para que cargara sus bolsas, relató.

Pese a la relación tan turbia que mantuvieron, una tragedia la unió y es que cuando Carmen Salinas perdió a su hijo Pedro Ernesto, tragedia que la ha marcado de por vida, María Félix se le acercó para comenzar de nuevo y compartir el dolor de ser dos madres que habían perdido a sus hijos, dando así el primer paso para una buena relación entre ambas.

