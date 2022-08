Las humillaciones que sufrió Alicia Machado de Donald Trump: "tengo récord de 35 vomitadas por día"

En 1996, la actriz, productora y empresaria venezolana Alicia Machado, fue coronada como Miss Universo. Dos meses después de haber ganado este aclamado certamen de belleza, Donald Trump compró los derechos de este concurso. Tras la adquisición que hizo el ex Presidente de Estados Unidos, Alicia vivió un "tormentoso" año.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado habló sobre las humillaciones que recibió por parte de Donald Trump, por haber subido unos kilos. "Tuve muchísimos problemas de autoestima, a consecuencia de un bullying masivo que tuve en un momento muy complicado, fue un año muy traumático".

La ex Miss Universo contó que durante un viaje por Asia, donde cumplió con varios compromisos tras ser coronada como "la mujer más bella del mundo", subió 11 kilos y medio. Ante esto, el entonces dueño del certamen, Donald Trump, comenzó a referirse a ella de manera despectiva en los medios de comunicación, llamándola "máquina de tragar comida" y "Miss Piggy" (en referencia a la cerdita que salía en el programa "Los Muppets").

A su regreso de aquel viaje por Asia, donde aumentó más de 11 kilos, Donald Trump la humilló en una conferencia de prensa en Nueva York, Estados Unidos, donde la obligaron a hacer ejercicio delante de más de 80 periodistas de todo el mundo.

"Estaba gordita, yo llamé a la compañía contándole que había ganado peso para pedir ayuda de un nutriólogo, yo estaba preocupada porque estaba consciente por mis 11 kilos que había subido. Al otro día me avisan que tenía que ir a Nueva York para encontrarme con un nutriólogo y eso me puso feliz".

Sin embargo, Alicia Machado desconocía de lo que realmente se trataba. "Me dejaron en el Hotel Del Mónico en la quinta avenida, me avisaron que iríamos al gimnasio, pero cuando llego, me metieron en un cuartito y ahí me dijeron que afuera estaba Trump y mucha prensa para hacer unas notas".

Aunque se rehusó a salir, una vez ante todas estas personas, el empresario la puso a hacer ejercicio, diciéndole a los medios de comunicación que la Miss Universo había subido de peso, pero que tenían a los mejores expertos para ponerla en forma.

Ante el bullying que sufrió por su peso, propiciado por Donald Trump, Alicia Machado vivió una complicada etapa, "yo fui bulímica y anoréxica crónica, de terapia intensiva, durante casi seis años de mi vida, después de esto". En aquella difícil época, llegaba a vomitar hasta 35 veces al día.

Fue algo muy horrible, yo a raíz de ahí empecé a vomitar, tengo récord de 35 vomitadas por día, yo fui bulímica y anoréxica de las de a deveras; yo fui su conejito de Indias, sin yo poderme defender de muchas cosas.

Alicia Machado le externó a Yordi Rosado que "eso que viví en manos de Trump, es algo que yo no lo voy a olvidar nunca, solamente yo lo sé".

"Yo nunca, nunca, y eso es un mensaje que le mando, contundente, a mis retractores, nunca, hasta el día que yo me muera, jamás de mi boca, van a escuchar decir, que justifico lo que yo viví, así yo hubiera engordado 70 kilos, lo que él a mí me hizo, no, en ese momento yo simplemente me defendí de una persona que me agredía constantemente".