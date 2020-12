Las imágenes de la bella Scarlett Johansson durante la filmación de "Black Widow"

A raíz del aplazamiento de la película "Black Widow" fue lanzado el libro "Black Widow: the official movie special book", donde se muestran imágenes de la actriz Scarlett Johansson durante las filmaciones de esta película, la primera de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Así mismo se ofrece en dicha publicación entrevistas no solo con su protagonista, sino también con Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz, así como con el equipo detrás de cámara.

En redes sociales los fans de Marvel estuvieron publicando varias de estas fotografías de Scarlett Johansson, quien interpreta a Natasha Romanoff. En las imágenes que forman parte de "Black Widow: the official movie special book", podemos ver a la esposa del comediante, actor y guionista Colin Jost, al lado de la actriz Florence Pugh, quien interpretará a Yelena Belova en esta esperada película de Marvel Studios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La hermosa Scarlett Johansson tuvo su debut en el aclamado Universo Cinematográfico de Marvel en 2010, en la película "Iron Man 2" protagonizada por el actor estadounidense Robert Downey Jr. 10 años después "Viuda Negra" tendrá su propia película.

Aunque muchos de los fans de Marvel consideran que una década ha sido mucho tiempo para la llegada de dicha película, la actriz considera que "Black Widow" hubiese sido lanzada después de "Iron Man 2", habría sido una película menor.

��Novas fotos de #BlackWidow tiradas do livro oficial do filme.



Scarlett Johansson, Florence Pugh e e Cate Shortland. ��❤️�� pic.twitter.com/bQWvIA9AAU — Black Widow Brasil (@BlackWidowBR) October 31, 2020

"Si hubiéramos hecho una 'Black Widow' independiente en ese entonces, sería una película muy diferente a esta. El sacrificio de Natasha en 'Avengers: Endgame' me dio una perspectiva totalmente diferente de quién es ella. Antes, no creo que lo hubiera hecho, he podido mostrarle a la gente quién es realmente Natasha, lo que la impulsa y mostrar su núcleo emocional, no creo que podamos llegar tan profundo en ese entonces2, manifestó Scarlett Johansson en la entrevista para "Black Widow: the official movie special book". (Scarlett Johansson y su historial amoroso, antes de su boda secreta con Colin Jost).

Esta historia de Natasha Romanoff se desarrolla entre "Capitán América: Civil War" y "Vengadores: Infinity War". En mayo pasado la ex esposa del actor Ryan Reynolds engalanó la portada de la revista Entertainment Weekly. En la charla que tuvo con esta publicación, dijo sobre su personaje:

Pensé que era interesante explorar esta parte de su vida antes de que se reincorpore a los Vengadores, antes de que haga el máximo sacrificio ¿Cómo se convierte en esta persona completa con todos estos pedazos rotos?

De acuerdo con Marvel Studios, en "Black Widow", Natasha Romanoff se enfrenta a las partes más oscuras de su historia cuando surge una conspiración peligrosa con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabarle, debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora.

"Black Widow", la primera película en la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, está dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige. Por el momento se tiene previsto su estreno en mayo de 2021 en las salas de cine, sin embargo, la pandemia del Covid-19 podría frustrar de nueva cuenta los planes de Marvel Studios y The Walt Disney Company.

Una posibilidad sería que el estreno se lleve a cabo en la plataforma Disney+ y cobrar un extra a sus suscriptores para poder verla, tal y como le hicieron con el estreno del live-action "Mulán".