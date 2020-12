Las influencias de Miley Cyrus para escribir su nuevo álbum

Miley Cyrus nunca ha sido tímida a la hora de mencionar a sus más grandes inspiraciones en la música, y durante la promoción de su más nuevo álbum, ‘Plastic Hearts’ , estas han sido más evidentes que nunca.

Y es que la ex estrella de Disney Channel siempre ha colaborado de la mano de grandes leyendas musicales a la hora de hacer un pequeño giro en la dirección musical por tomar, y en los nuevos géneros en los que se atreve a probar para todos sus álbumes, siendo una de las artistas más multifacéticas en la actualidad.

Recordamos especialmente como, en 2013, cuando su imagen dio un giro de 180 grados y lanzó ‘Bangerz’, un disco completamente pop con influencias de hip hop, del que se acompañó de ni más ni menos que la princesa del pop Britney Spears , y del gran Big Sean .

Y en 2017, la hija del legendario Billy Ray Cyrus , decidió lanzar un proyecto titulado ‘Younger now’ con grandes influencias en la música country, con la que colaboró con una gran exponente del género, Dolly Parton .

Y su más reciente, ‘Plastic Hearts’, de 2020, no es la excepción, volviendo a tener la compañía de grandes artistas del nuevo género en el que experimenta, esta vez el rock, con lo que tuvo colaboraciones con Billy Idol , Joan Jett y Stevie Nicks .

Pero no se quedó ahí, pues durante la promoción del disco, Miley Cyrus también ha versionado a más artistas que la inspiraron para escribir su nuevo álbum, como aquella vez que presentó un cover en vivo de ‘Heart of Glass’ de la banda Blondie , y después de cantó ‘Zombie’, de la autoría de The Cranberries . Inclusive volvió a rendir homenaje a Britney Spears , con su versión de ‘Gimme More’.

Tal parece que a la misma Miley le encantó tanto sus propias versiones al igual que a sus fans, pues después las incluiría como bonus tracks en diferentes versiones del álbum. Poco después también versionaría un tema de Bonnie Tyler , 'It's a Heartache'.

En ‘Plastic Hearts’ también podemos encontrar el sencillo ‘Prisoner’, a dúo con Dua Lipa, que utiliza fragmentos del éxito de Olivia Newton-John , ‘Physical’. En el video musical del tema, se pueden encontrar también inspiraciones en el filme de horror y ciencia ficción musical, ' The Rocky Horror Picture Show' , y en la película biográfica de la banda de rock The Runaways .

Cabe señalar también la portada del álbum, en la que Miley Cyrus fue retratada por nadie menos que Mick Rock, quien es conocido por su trabajo con Joan Jett y con Debbie Harry , vocalista de la ya mencionada banda, Blondie .

Así, Miley Cyrus ha hecho saber que no es ninguna persona improvisada, y que el resultado de su aclamado y exitoso álbum no es ninguna coincidencia ni un caso de suerte, sino que ha estudiado muy de cerca la fórmula de los artistas que más admira, e incluso se ha acercado a ellos para aprender aún más de su mundo y de lo que los vuelve tan interesantes para ella.