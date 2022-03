Las manifestaciones de Vicente Fernández, contadas por su viuda Cuquita, su nieto Alex y Vicente Jr

Muy cierto lo que cantaba Vicente Fernández en una de sus canciones más icónicas: "yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar...". El trono de "El Rey" de la música mexicana está vació y nadie podrá ocuparlo. La música tradicional de nuestro país ha quedado huérfana ante la muerte de quien fuera uno de sus grandes exponentes, "El Charro de Huentitán", patriarca de la Dinastía Fernández.

Cumpliendo su última voluntad, Vicente Fernández se encuentra descansado en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México, el que fuera su hogar por muchos años.

De acuerdo con sus familiares, Don Chente se ha manifestado, lo que les ha dado consuelo ante el duelo que viven desde el pasado mes de diciembre. En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Vicente Fernández Jr. aseguró que su padre se ha manifestado en Los Tres Potrillos.

En la cama que compartía con su esposa Doña Cuquita, se forma una cruz. "Todos los días aparece la cruz en la cama, es algo muy emocionante y muy gratificante saber que está la presencia de mi padre, la sentimos y estamos muy contentos por eso".

Cabe mencionar que esto había sido comentado por la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, en una charla que tuvo con varios medios de comunicación, antes de la misa por la conmemoración del natalicio del padre de sus hijos, que se realizó junto a su tumba, dentro del rancho Los Tres Potrillos.

Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad, con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: 'no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'.

Por su parte Alex Fernández, hijo del también cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo", contó en una entrevista para "Venga la alegría", haber sentido la presencia de su abuelo durante el funeral.

Mientras estaba orando, todos sus pensamientos eran hacia su abuelo, "le dije: 'dame una señal si me estás escuchando o no sé', van a creer que estoy loco, me dio un calambre en el dedo, se me hizo así (doblado) y es el dedo con el que dices 'sí', se me puso la piel chinita".

El intérprete de temas como "Estos celos", "Acá entre nos" y muchas más, murió a los 81 años de edad, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, donde permaneció por más de cuatro meses. De acuerdo con el parte médico, la causa de su deceso se debió a una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré que padecía.

Con respecto al testamento de Vicente Fernández, su primogénito dijo a "Ventaneando" que su padre, le dio la mejor herencia en vida: "me dejó lo mejor, ya lo tengo y es llevar su nombre. Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él, es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado".