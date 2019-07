Las mejores actuaciones que dejó Cameron Boyce

El recien difunto Cameron Boyce, a causa de una convulsión mientras se encontraba durmiendo, realizó exitosas actuaciones enpelículas y series que no sólo fuero de la cadena de Disney.

Desde pequeño el bailarín y actor estuvo presente en la pantalla chica, donde fue escalando hasta convertirse en uno de los más apreciados por el público.

Su debut como actor fue en la película del 2008 Mirrors cuando tenía nueve años. Participó en el video musical "That Green Gentleman (Things Have Changed)" de la banda Panic! at the Disco en uno de sus primeros roles como actor.

Boyce comenzó su carrera como modelo a los siete años de edad, apareciendo en el catálogo de Disney Store.

Antes de llegar a ser el personaje favorito de la Serie "Jessie", en Disney Channel, donde daba vida a Luke, el actor realizo otro tipos de trabajo que no tenían nada que ver exactamente con actuar en una historia.

En 2007, apaereció en anuncios de Kraft Macaroni and Cheese.

Más tarde, apareció en el vídeo musical de Ice Cube Yall Know How I Am y en el vídeo de Willow Smith Whip My Hair.

En el año 2008, Boyce hizo su debut en televisión con un papel recurrente como Michael "Stone" Cates Jr. en la serie General Hospital: Night Shift.

En el mismo año, hizo su debut en el cine con un papel co-protagonista en la película de terror Mirrors, y también apareció en la película de misterio y suspenso Eagle Eye.

En 2010, co-protagonizó como Keith Feder, el hijo mimado de Adam Sandler en la comedia Grown Ups.

"No hay imposibles (para dar un mensaje) Está al alcance de nuestros bolsillos. Usando las redes sociales, haciendo del mundo un lugar mejor en vez de uno pésimo. Utilicemos los recursos que tengamos para ayudar a otras personas que nos necesitan." — Cameron Boyce pic.twitter.com/lhaK6Wa2KH — César (@CesarScripts) 7 de julio de 2019

En abril de 2011, Boyce tuvo una aparición como invitado en la serie original de Disney Channel Good Luck Charlie y ese mismo mes fue uno de los bailarines que aparecieron en un homenaje a Royal Wedding, de la cadena ABC Dancing with the Stars.

Fue uno de los bailarines en la serie original de Disney Channel Shake It Up, junto a la actriz y cantante Zendaya.

En septiembre de 2011, Boyce obtuvo un papel co-protagonista en la serie original de Disney Channel Jessie, como el hijo travieso de 12 años de edad, llamado Luke Ross.

Durante la pre-producción del espectáculo, el papel de Luke fue pensado originalmente para ser un chico llamado Hiro, adoptado desde Corea, pero los directores de casting quedaron impresionados con Boyce durante el proceso de audición, y, finalmente, decidieron recrear el papel específicamente para él.

En 2013 Cameron co-protagonizó por segunda vez a Keith Feder en Grown Ups. Más tarde, en 2015, es llamado para interpretar a Carlos de Vil, hijo de Cruella de Vil, en la película original de Disney Descendants y en el 2017 interpreta nuevamente este papel en la película Descendants 2.