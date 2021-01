Las mejores fotografías de Matilda la muerta luciendo su fascinante look gótico

En su perfil de Instagram Matilda Ávila Garza, mejor conocida como Matilda la muerta, tiene más de 85 mil seguidores con quienes comparte diversas fotografías donde muestra su fantástico look gótico y los tatuajes que se ha hecho. La tatuadora profesional cautiva a sus seguidores con su innegable belleza que heredó de su mamá, así como con su personalidad.

"Estoy más allá de tu experiencia", expresó en un reciente post donde luce su belleza mezclada con su look. "Divina", "maravillosa", "que belleza tan oscura", "diosa", "me encanta tu estilo y personalidad", son algunos de los comentarios de parte de sus fans en la publicación que hizo en su perfil de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Matilda la muerta es hija del productor de comerciales Pedro Ávila y de la reconocida periodista mexicana Mónica Garza, conductora de los programa "Con un nudo en la garganta" e "Historias Engarzadas" de TV Azteca. Aunque Pedro y Mónica se divorciaron en 1998, mantienen una muy buena relación familiar.

Matilda la muerta es amante del arte gótico. Foto: Instagram @matildalamuerta

En sus redes sociales Matilda Ávila Garza no solo comparte fotografías donde luce en todo su esplendor su look gótico y esa personalidad que la distingue, sino también comparte con sus followers los diversos tatuajes que ha realizado a sus clientes. La hija de la periodista Mónica Garza también es una excelente artística plástica. En febrero de 2019 presentó su exhibición "El sacro oficio" donde reinterpretó la vida de Jesucristo a través de varias ilustraciones; sus padres estuvieron presentes para apoyar a su hija.

Leer más: Matilda la muerta y el pacto que hizo con su mamá Mónica Garza con respecto a sus tatuajes

Foto: Instagram @matildalamuerta

Anteriormente Matilda la muerta reveló en una columna de opinión para el portal yotambién.mx, que a los 16 años de edad fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana.

Los síntomas de dicho trastorno incluyen inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. En la columna que tituló "El encierro de la mente", Matilda la muerta compartió como era lidiar con su trastorno límite de la personalidad en tiempos de la pandemia del Covid-19. Señaló que es verdad que cuando te encuentras a solas con nadie más que con tus propios pensamientos, "los demonios empiezan a manifestarse, sobre todo cuando no hay muchas distracciones en tu día y tiendes a sobre pensar las cosas más que una persona sin una condición mental".

Todos los tatuajes que se ha hecho la hija de Mónica Garza. Foto: Instagram @matildalamuerta

Matilda la muerta, también defensora de los derechos de los animales, expresó que las personas que viven con depresión y ansiedad, estaban ya acostumbradas a este tipo de cosas, una lucha constante con sus propios pensamientos que desde que se levantan hasta que se van a dormir.

Leer más: ¿Qué opina Mónica Garza del look de su hija Matilda la muerta?

Asimismo fue muy clara al decir que: "solo porque nuestra condición no se vea a simple vista, no significa que no esté ahí, tener un trastorno de algún tipo no significa que una esté 'loca' o carezca de algunas facultades, simplemente hace que todo sea más nublado y confuso en nuestros pensamientos y emociones".